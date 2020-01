AYDIN BOYSAN İÇİN MİMARLAR ODASI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Ulus\'taki evinde cuma günü organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan için Mimarlar Odası\'nda tören düzenlendi. Duygusal anlar eşliğinde bir konuşma yapan Aydın Boysan\'ın oğlu Burak Boysan,ö Çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok üzüldük, çok özleyeceğiz. Ama içimizde de yaşatmaya devam ederiz. İstanbul\'u biraz daha koruyarak daha da iyi yaşatabiliriz onuö dedi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Karaköy binası\'nda düzenlenen törene Boysan\'ın oğlu Burak ve gelini Mine Boysan, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk,\'ün de aralarında bulunduğu meslektaşları, Boysan ile aynı gün vefat eden Münir Özkul\'un oyuncu kızı Güner Özkul, tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Alabora ve sevenleri katıldı. Tören öncesi Aydın Boysan\'ın tabutunun konulduğu bölümün arkasındaki sinevizyonda yaşamından kesitlerin anlatıldığı videolar gösterildi. Meslektaşları fotoğrafının da bulunduğu Boysan\'ın tabutunun önüne kırmızı ve beyaz karanfiller koydu, dua etti.

ÇOK ÜZÜLDÜK, ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Törende duygusal anlar eşliğinde bir konuşma yapan Aydın Boysan\'ın oğlu Burak Boysan, “Babam 97 yaşındaydı. Evet 100 yaşını geçmesini ummuştuk. Fakat hayatındaki değer sayıların ne kadar fazla olduğunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanı tasarladı. Mimarlar Odası\'nda 64 yıllık hukuku var. Ayrıca 2016 yılında kaybettiğimiz annemle (Suzan Boysan) 67 sene evli kaldı. Sayıları tekrar düşünün. 97, 1,5 milyon, 67 sene evlilik.. 43 tane kitabı var. Kitaplarını yazmaya 63 yaşında başladı. Bütün bu sayıları bir araya getirdiğinizde 97, 3 yaş fark önemsizleşiyor. Çok dolu dolu bir hayat yaşadı. Çok harika bir hayatı oldu. Çok üzüldük çok özleyeceğiz. Ama içimizde de yaşatmaya devam ederiz. İstanbul\'u biraz daha koruyarak daha da iyi yaşatabiliriz onu teşekkür ederim.ö diye konuştu.

SOHBETİNİ HER YIL 17 HAZİRAN\'DA TEKRAR TEKRAR HATIRLAYACAĞIZ

İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk de, “Bir kaybın ardından bir acı çöker içimize. Her ölüm erkendir. Aydın abi için hiç ölmeyecek gibi gelmişti. 17 Haziran 2017 tarihinde burada 96 yaş gününü kutladık hep birlikte dostlarıyla.O gün Aydın abinin 100\'üncü yaşını kutlayacağımızı konuşmuştuk. Aydın abinin 100 yaşında belki fiziki olarak belki birlikte olamayacağız ama onun gülen yüzünü, sohbetini her yıl 17 Haziran\'da tekrar tekrar hatırlayacağızö dedi.

ONUN AYRI BİR ÖZELLİĞİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Mimarlar Odası olarak bugünlerde bir tarih çalışması yaptıklarını ifade eden Yılmaztürk, “Kent, mekan ve insan konusundaki çalışmalarını belgeleyip kamuoyuna sunmak için çalışma yapıyoruz. Orada şunu fark ettim. Daha önceki çalışmalarında da izliyordum. 1956-57 İstanbul Menderes yıkımlarımda, 85 ve sonrası 89 Dalan yıkımlarında ve 2005 sonrası kentsel dönüşüm adı altında sadece İstanbul\'da değil tüm Türkiye\'de doğal, tarihi ve kültürel değerlerimiz insan ve mekan ilişkisi yok edilirken Türkiye\'nin gerçekten insan hakları konusunda her daim öne çıkmış isimleri yıkımlara destek verirken insan ve mekan ilişkisini anlayamamışken Aydın Boysan\'ın insan hakları mücadelesinde o kadar iddialı olmadığı halde tavır koymuş olması onun ayrı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorumö dedi.

HATALI PLAN VE YATIRIM KARARLARINA KARŞI KAYITSIZ KALMADI

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu da Mimarlar Odası\'nın kurucusu ve duayeni Boysan\'ı anmak için toplandıklarını belirterek, “Mimar, gazeteci ve bilge insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarımızın başı sağ olsun. Bizler Mimarlar Odası\'nda birlikte çalışmanın bahtiyarlığını yaşadık. 64 yıllık Mimarlar Odası tarihi boyunca sürekli meslek odasına ve meslek haklarına sahip çıkmıştır. Son yılların vahşi yıkım operasyonlarına hatalı plan ve yatırım kararlarına karşı kayıtsız kalmadı ve açıkça tavır almıştır. Yaşamını adeta Cumhuriyet ile özdeşleştirmiştir. Cumhuriyetimizin uygar yüzünü temsil etmektedir.ö diye konuştu.

Törendeki konuşmalarda meslektaşları, Aydın Boysan ile birlikte yaşadıkları anıları yaptıkları konuşmalarla anlattı. Meslektaşları konuşmalarında, Boysan\'ın Cumhuriyet dönemi ve sonrasında yapılan çalışmalara yaptığı katkılardan bahsettiler.

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan Rize\'nin Fındıklı ilçesinde doğdu.1939 yılında Pertevniyal Lisesi\'ni, 1945\'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi\'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nin Mimarlık Bölümü\'nü) bitirdi. Mesleğini 1999\'a kadar ara vermeden sürdürdü.Türkiye Mimarlar Odası\'nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi\'nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları\'nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

