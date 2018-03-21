Aydın Barosu'ndan Valiliğin yasak kararına karşı dava

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN Barosu, Valiliğin bir ay boyunca geçerli olacağını duyurduğu \"30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinlikleri yasaklamıştır\" kararına karşı mahkemeye başvurdu. Baro, alınan kararın kent sakinlerini rencide ettiğini belirterek Aydın İdare Mahkemesi\'nde yürütülmenin durdurulması ve ardından da iptali için dava açtı.

Aydın Barosu\'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; Valiliğin geçen 9 Mart tarihinde yaptığı duyuruda, il genelinde park, bahçe, cadde ve umuma açık alanlarda, 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile basın açıklaması, stant açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu etkinlikleri yasakladığı hatırlatıldı. Söz konusu yasaklama kararının yasaya ve hukuka aykırı olduğu düşüncesiyle, Aydın İdare Mahkemesi\'nde işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptali istemiyle dava açıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

\"Dava dilekçemizde vurgulamış olduğumuz üzere, söz konusu yasaklama kararının yasal dayanağı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası\'nın 17\'nci maddesindeki, \'Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir\' hükmüdür. Aydın Valiliği\'nin, bir ay süresince belirli bir toplantıyı değil de tüm toplantıları yasaklama kararı aldığı dikkate alındığında, bu idari işlemin 2911 sayılı yasanın 17\'nci maddesinin açık hükmüne aykırı olduğu iddiasıyla söz konusu davayı açmış bulunuyoruz.\"

\'YASAKLAMA KARARI RENCİDE EDİCİ\'

Aydın\'ın huzur ve güvenliğin hâkim olduğu bir kent olduğuna da dikkat çekilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

\"Aydın\'da, şiddet içeren, kamu düzenini bozucu nitelikte eylemlerin görülmediği de dikkate alındığında, söz konusu yasaklama kararının demokratik hakların kullanılmasının yasaklanmasının yanı sıra Aydın halkını rencide etmesi nedeniyle de isabetli olmadığını ifade ederek kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.\"



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