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Aydın Barosu'ndan TBB'ye 'genel kurulu toplama' çağrısı

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA) - AYDIN Barosu Yönetim Kurulu'nca, olağanüstü toplanılmasının ardından Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) 'genel kurulu toplama' çağrısı yapıldı

09 Şubat 2018 14:50

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA) - AYDIN Barosu Yönetim Kurulu\'nca, olağanüstü toplanılmasının ardından Türkiye Barolar Birliği\'ne (TBB) \'genel kurulu toplama\' çağrısı yapıldı.
Aydın Barosu tarafından meslek birliklerinin isimlerinin başındaki \'Türk\' ve \'Türkiye\' ifadelerinin kaldırılacağı yönündeki açıklamalara değinilip, TBB\'den genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması istendi. Aydın Baro Yönetim Kurulu\'nca dün olağanüstü toplanılmasının ardından \'Avukatlık Kanunu\'nun 115/2. maddesi uyarınca, TBB\'den genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması için talepte bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi. Aydın Barosu tarafından \'Türkiye\' kelimesinin, meslek birliklerinin isimlerinden kaldırılmasının, baroların kapatılmasına yönelik süreci beraberinde getireceği, bunun sonunda da etnik ve siyasi grupların ayrı ayrı barolar şeklinde örgütlenmesinin ülkeyi parçalayacağı, avukatlık mesleğini yok edeceği, bunun da ötesinde vatandaşların savunma hakkı ve hukuk güvenliğinin ortadan kalkacağı savunuldu. Baro kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, TBB\'nin isminin başındaki \'Türkiye\' ifadesinin kaldırılması için Bakanlar Kurulu\'nu göreve çağırarak, yaptığı konuşmanın devamındaki \'Hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür. Ondan sonra da oraya gelip, çöreklenme, diye bir şey olmaz\' sözüne dikkat çekildi. Bu açıklamadan sonra serbest avukatların barolara kaydolma zorunluluğunun kaldırılması, benzer düzenlemelerin hazırlandığına dair basında haberlerin yer aldığı ve bunların yalanlanmadığı kaydedilen karar, şöyle sürdürüldü:
\"Bu haberlerden sonra bugün Cumhurbaşkanı tekrar ve net bir şekilde Türkiye Barolar Birliği\'ni kast ederek, \'Türkiye Barolar Birliği\'nin de Türkiye\'yle alakası yok. Şimdi çıkarılacak kanunla, Bakanlar Kurulu kararıyla bunlar kaldırılacak. Kullanamayacaksınız artık ne Türk kavramını ne Türkiye ismini, kullanamayacaksınız. Onu layık olanlar kullanacaktır\' şeklinde net ve kararlı ifadeler kullanmıştır. Çatı meslek kuruluşumuz olan Türkiye Barolar Birliği\'nin başında yer alan Türkiye sözcüğünün, Aydın Barosu için sözcüklerle anlatılamayacak anlamı, birliğimizi simgelemektedir. Baroların kapatılmasına yönelik bu sürecin sonunda etnik, cemaat, siyasi grupların ayrı ayrı barolar şeklinde örgütlenmesinin ülkemizi paramparça edeceği, bunun avukat mesleğini yok edeceği, bunun da ötesinde vatandaşlarımızın savunma hakkının ve hukuk güvenliğinde ortadan kalkmış olacağı değerlendirilmiştir. Avukatlık Yasası\'nın 115/2 maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu\'ndan olağanüstü genel kurulu toplaması için talepte bulunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.\"

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