Aydın açıklarında 21 göçmeni taşıyan bot battı

Aydın Kuşadası'nda Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 21 göçmenin bindiği lastik bot, fırtına nedeniyle alabora olup battı. Denize düşen göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Zafer Hacısalihoğlu’nun Habertürk’te yer alan haberine göre, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yasa dışı yollardan gitmeye çalışan 13'ü İran ve 8'i Suriye uyruklu olmak üzere 21 göçmenin bindiği lastik bot Kuşadası Körfezi Çamlimanı mevkisinin kuzey batısında fırtınaya yakalandı. 21 kişinin bindiği 5 kişilik lastik bot alabora olup battı. Denize düşen göçmenlerin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Kuşadası Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve denizden kurtarma çalışması başlattı. Batan lastik bottaki 21 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, alabora olan lastik botun devrilmesiyle denize düşen 21 göçmenin fırtınaya rağmen kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada göçmenlerin Kuşadası Limanı'na getirildiği, denize düşenlerin kurtarıldığı ve kayıp şahıs olmadığı kaydedildi.