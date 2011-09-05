-Aydın: "İsrail'in yaptığını yapıyoruz" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, ''Tüm ülkelerden gelen yolculara ne gibi bir uygulama yapıyorsak İsrail'den gelenlere de aynı uygulamayı yapıyoruz ekstradan bir uygulama yok, ama karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bazı ülkelerde Türk vatandaşlarına yapılan uygulamaları biz de onlara uyguluyoruz'' dedi. Aydın, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Atatürk Havalimanı'nda yapılan uygulamaları değerlendirdi. Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Aydın, bir gazetecinin ''İsrail vatandaşlarına Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemleri sırasında zorluk çıkarıldığı yolunda haberler çıktı, daha önce yapılan uygulamanın dışında bir uygulama yapılıyor mu?'' şeklindeki soru üzerine, yurt dışından yolcuların gelişlerinde rutin olarak güvenlik tedbirlerinin uygulandığını söyledi. ''Tüm ülkelerden gelen yolculara ne gibi bir uygulama yapıyorsak İsrail'den gelenlere de aynı uygulamayı yapıyoruz'' diyen Vali Yardımcısı Aydın, daha sonra şunları kaydetti: ''Ekstradan bir uygulama yok, ama karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bazı ülkelerde Türk vatandaşlarına yapılan uygulamaları biz de onlara uyguluyoruz. Bazı ülkelerde Türk vatandaşlarına, örneğin 'Niye geldin, ne kadar kalacaksın, nerede kalacaksın, ne kadar paran var?' gibi sorular soruluyorsa, o ülke vatandaşlarına da biz aynısını uyguluyoruz. İsrail bizim vatandaşlarımızın oraya gidiş nedenini sorguluyorsa, biz de İsrail vatandaşlarına aynı soruları soruyoruz. Bu mutad bir uygulama, ekstra bir uygulama, özel bir uygulama yok. Ama İsrail Devleti'nin yaptığının aynısını, karşılıklılık esasına göre, Dışişlerinin kriterlerine göre uyguluyoruz.'' Vali Aydın, ''İsrail basınında, 'İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 40 İsrail vatandaşının gözaltına alınarak, bir odada sorgulandığı' iddiaları yer aldı, böyle bir durum yaşandı mı?'' sorusu üzerine ''Kesinlikle doğru değil, tamamen uydurma bir haber. Karşılıklılık esasına göre, Dışişlerinin bize bildirdiğine göre onlar bizim vatandaşlarımıza ne uyguluyorsa biz de onlar geldiği zaman aynısını uyguluyoruz. Türk vatandaşlarına ne soruyorlarsa biz de onlara 5-10-15 dakika, ne kadar sürüyorsa aynısını soruyoruz. İsrail vatandaşlarını ülkemize alıyoruz. Hiçbir kötü muamele kesinlikle yok'' dedi.