Ayder'de 158 yapı için yıkım kararı var, yıkım yok!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan turizm merkezi Ayder Yaylası'nda son yıllarda inşa edilen yapılardan 158'i için yıkım kararı alındı. İhaleye katılım olmayınca yıkım işlemleri başlatılamadı.

Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiş, aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra çarpık yapılaşma da başlamıştı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararı ile ’Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’ ilan edildi.

18 yıl geçti, imar planı hazırlanmadı

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1998 yılında Doğal SİT alanı ilan edilen yayla için yasaya göre Valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak aradan 18 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı. Koruma planlarının hayata geçirilmesi halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı.

Çamlıhemşin Belediye Meclisi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı AKP'li Osman Haşimoğlu, farklı koruma kararları ile kurumlar arasında yaşanan karmaşanın Ayder Yaylası’nı bu hale getirdiğini belirterek, yaylanın plansız korunamayacağını ifade etti. Haşimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaylada kaçak ve ruhsata aykırı 158 bina için yıkım kararı var. 158 bina sahibine bir alternatif göstermemiz gerekiyor. Yaylaya günde 10 bin araç ile 35 bin kişi girip çıkıyor. Ama yetersiz planda araçların park edeceği bir yer bile gösterilmemiş. Koruma amaçlı imar planlarının yapılması gerekiyor."

Belediye Başkanı Haşimoğlu, Ayder Yaylası’ndaki otelinde izinsiz çatı tadilatı yapan kardeşi Doğan Haşimoğlu’na da 18 bin lira para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.