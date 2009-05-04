Ayder Yaylası'na telesiyej kurulacak

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, telesiyej kurulması için çalışma başlatıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında proje ön çalışması için Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Melek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden uzmanlar Hasan Sağlam ve Hüseyin Küçükbakar ile Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Kenan Yücel, Ayder'de telesiyej tesisinin yapılması düşünülen alanda incelemelerde bulundu.



Yücel, bölge turizminin gelişmesi için spor tesislerinin şart olduğunu belirterek, "Genel müdürlüğümüz geçtiğimiz günlerde turizmin gelişmesinde sporun yeri konulu geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde turizmin gelişmesinin spor tesisi ve sportif faaliyetlere endeksli olduğu saptandı" dedi.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Ayder'de telesiyej yapılmasına önem verdiğini söyleyen Yücel, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda zaman kaybetmeden çalışmaları başlattık. Bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar tesis tamamlanmış olacak. Şimdilik kar yağdığı zaman incelemede bulunmak için proje çalışmalarımızı 1 ay erteledik. 1 ay sonra hızlı bir şekilde proje ve yapım çalışmaları başlatılarak tesisi turizmin hizmetine sunacağız."



Kenan Yücel, telesiyejin 2 bin metre uzunluğunda olmasını planladıklarını kaydetti.

