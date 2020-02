Ayder ve Uzungöl'e alternatif turizm merkezleri oluşturulacak

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz\'de son yıllarda artan turist talebini karşılamak amacıyla Rize\'de, Ayder benzeri 11 yayla ile Trabzon\'da, Uzungöl benzeri yapay göllerin de yer alacağı 3 yeni turizm merkezi oluşturulacak. Yeni turizm merkezlerindeki kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önüne ‘geçmek için \'Koruma İmar Planı’ hazırlıkları başlatıldı.

Doğu Karadeniz\'e son yıllarda başta Ortadoğu olmak üzere çeşitli ülkelerden yılda 4.5 milyon dolayında yerli ve yabancı turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi. Trabzon Havalimanı\'nın yanı sıra Ordu-Giresun Havalimanı\'nın hizmete girmesi, Rize-Artvin ve Gümüşhane-Bayburt Salyazı havalimanları inşaatlarının da tamamlanacak olması, Yeşil Yol\'un da bitirilmesiyle bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin daha da artacağı öngörülüyor. Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen Rize\'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası ile Trabzon\'daki Uzungöl turizm merkezlerine alternatif yeni yer arayışları tamamlandı.

11 YENİ AYDER

Rize\'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’na alternatif olarak; Gürcüdüzü, Deremezra, Handüzü, Anzer-Kabahor-Meles ve Aşağı Kantarlı yaylaları ile Çat, Sivrikaya ve Çataldere köyleri, Ağaran şelalesi ile Andon ve Ilıca köyü içmeleri olarak belirlendi. Rize\'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak. Rize’de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için \'Koruma İmar Planı\' çalışması başlatıldı. Ayder Yaylası ise TOKİ öncülüğünde yürütülecek çalışma ile kentsel dönüşüme tabi tutulacak. Kentsel dönüşümle yapı yoğunluğu azaltılacak yaylada dikey yerine yatay taş ahşap yöre mimarisi uygulanacak. TOKİ, Ayder projesinde sona yaklaşıyor.

3 YENİ UZUNGÖL

Trabzon\'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü Uzungöl\'ün benzeri 3 yeni tabiat turizm merkezi oluşturulması için harekete geçildi. Alternatif bölgeler mera, arkeolojik sit ile ulaşım ve diğer özellikleri bakımından ayrıntılı araştırıldı. Uzungöl\'e alternatif turizm merkezi olarak düşünülen yerlerin başında Tonya ilçesinde 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası geliyor. Her yıl nisan ayında yaylada açan mavi yıldız çiçeği ile maviye bürünen yayla özellikle foto safari meraklılarının akınına uğruyor. Kadıralak Yaylası\'nın yanı sıra Hıdırnebi, Kadırga ve Çakırgöl yaylaları da listede yer alıyor. Yeni turizm merkezlerinde \'yap-işlet-devret\' modeli ile yeni tesisler kurulacak, Devlet Su İşleri tarafından ise yaylalarda yapay göller oluşturulacak.

RİZE VALİSİ ÇEBER: \'AYDER\'DE SIKIŞIKLIK MEDENİ OLMAYAN FAALİYETE DÖNÜŞTÜ\'

Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder Yaylası\'nda yaşanan yoğunluğu azaltmak için hayata geçirilmesi planlanan \'11 Ayder Projesi\'nin doğayı koruyarak ve yerel halkın imkanlarını kısıtlamadan hayata geçirilebileceğini söyledi. Vali Çeber, “Ayder\'de yaşanan sıkışıklık pek de medeni olmayan bir turizm faaliyetine dönüştü. Bu yoğunluğu diğer alanlara yayabilmek için yapılan bir çalışmanın sonucunda böyle bir projenin ortaya çıktığını düşünüyorum. Başta o bölgenin gerçek sahipleri ile birlikte tüm bileşenlerin buna katkı sağlayarak bu projenin planlanabileceğini düşünüyorum. Burada önemli olan hususlar; doğayı korumak ve yerel halkın maksimum faydalanma imkanını kısıtlamamaktır. Bize emanet olarak kalan bu yaylaları, evlat ve torunlarımıza olması gerektiği gibi bırakacak bir korumacılığı planlarken, en efektif sayıda yerli ve yabancı turisti buraya çekerek en iyi kazancı nasıl sağlarız diye düşünmeliyiz. Bunun da bütüncül bir bakış açısıyla mümkün olacağını düşünüyorum. Alana bütünüyle tepeden bakacağız. Nerede kayak turizmi, nerede termal turizm, nerede gençlik kampları, nerede trekking yapılacağını iyi bir şekilde kararlaştırmamız gerekiyor. Şehrin bu konudaki bileşenleriyle ve işin uzmanı olan insanlarla konuşup, tartışıp, projelendirerek en iyi sonuçları almamız lazım” dedi.

TRABZON VALİSİ USTAOĞLU: \'TRABZON CAZİBE MERKEZİ\'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, Trabzon\'un bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirterek, \"Son yıllarda bölgemiz başta turizm potansiyeliyle birlikte her geçen gün daha da çekim merkezi olma yolunda güçleniyor. Trabzon için bir vizyon oluşturmak adına en önemli başlıkların üst sırasında sanayi sektörü ve turizm gelmektedir. Sanayi ve turizm hem birbirine en yakın hem de marka olan bu şehre en çok katkıları olan sektörlerdir\" diye konuştu.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güney doğusunda bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz\'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl\'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi.



