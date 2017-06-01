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Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e: Korkak!

"Bir adamın arkasına girmiş ve o ne derse ayak uyduruyor”

01 Haziran 2017 19:27

Türkiye sinamasının usta isimlerinden Aydemir Akbaş, meslektaşı Şener Şen ile ilgili olarak "Şener Şen'i komedyen olarak görmüyorum. Fazla bir şey yapmıyor, çünkü korkak" dedi. 

Milliyet'te yer alan habere göre Akbaş, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de tam anlamıyla bir "komedi" filminin yapılamadığını savunan Akbaş, genellikle yönetmen Yavuz Turgul'un projelerinde yer alan Şener Şen'i de eleştirdi. "Şener Şen'i komedyen olarak görmüyorum" diyen Akbaş, "Fazla bir şey yapmıyor, çünkü korkak. Bir adamın arkasına girmiş ve o ne derse ayak uyduruyor” ifadesini kullandı. 

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Şener ŞenYavuz TurgulAydemir Akbaş

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