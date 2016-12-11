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Aydemir Akbaş: Öpüştüğüm kızcağıza çok üzüldüm

"Sen kalk Güney Kore'den buralara kadar gel sonra Aydemir Akbaş ile öpüş"

11 Aralık 2016 22:32

Aydemir Akbaş, 16 Aralık'ta vizyona girecek olan "Alemde 1 Gece" filmiyle ilgili olarak "Oyna dediler, oynadım. Öpüş dediler, öpüştüm. Benim için hava hoştu, zorlanmadım. Ben öpüştüğüm kızcağıza çok üzüldüm. Garibim hayatının en ilginç deneyimini yaşadı" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; 80 yaşındaki Aydemir Akbaş, Kore Savaşı sırasında aşık olduğu kadınla ayrılmak zorunda kalan 'Eşref Karakaş'ın Türkiye'ye döndükten sonra yaşadıklarını konu edinen 'Alemde 1 Gece' filminde, senaryo gereği 33 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Jae Hwa ile öpüştü.

Akbaş öpüşme sahnesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Çekimler sırasında neler hissettiğini Habertürk'e anlatan usta sanatçı, 26 yıl sonra bir filmde öpüştüğünü belirterek, "Oyna dediler, oynadım. Öpüş dediler, öpüştüm. Benim için hava hoştu, zorlanmadım. Ben öpüştüğüm kızcağıza çok üzüldüm. Garibim hayatının en ilginç deneyimini yaşadı. Sen kalk Güney Kore'den buralara kadar gel sonra Aydemir Akbaş ile öpüş" yorumunu yaptı"

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Aydemir Akbaşalemde 1 gece

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