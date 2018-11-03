Aydemir Akbaş: İnsanlar hep seks düşkünüydü; erotik filmlerde oynamaya mecbur bırakıldım

Oyuncu Aydemir Akbaş, bir dönem erotik filmlerde oynamasını mecburiyetten olduğunu anlattı. "Kimse keyfinden bunu yapmaz" diyen Akbaş, "İnsanlar hep sekse açtı, hep seks düşkünüydü. Bu böyle gelmiş, böyle de gider. Seks bitmez, rüşvet bitmez, uyuşturucu bitmez" dedi.

Öte yandan Akbaş, hakkında çıkan kanser iddialarını yalanladı. KOAH hastası olduğunu ve kontrollere gittiğini söyleyen Akbaş, "Kim çıkarıyor bu haberleri bilmiyorum. Gayet sağlıklıyım. Turp gibiyim. Hatta 95’e kadar yaşarım" diye konuştu. Kardeşinin haberleri duyunca az kalsın kalp krizi geçireceğini söyleyen AKbaş, "Bunlar ayıp şeyler" diyerek tepki gösterdi.

Paralarını gece hayatında yediğini ve pişman olduğunu söyleyen Akbaş, "Şimdiki aklım olsa daha dikkatli davranırdım. Çünkü para meğer yaşlılıkta lazımmış" ifadesini kullandı.

Geçen seçimlerde MHP'nin Meclis'e girebilmesi için MHP'ye oy verdiğini söyleyen Akbaş, "Bak söylüyorum ben milliyetçiyim. Bitti" dedi. "Ben mesela göçmenlerin de burada kalmasına karşıyım. 380 bin kişi doğdu. Milliyetçiler neredesiniz?" diye seslenen Akbaş, "Bunların içinde 400 bin askerlik çağında genç var. Bu ne demektir? Kaçmış, vatanını terk etmiş" sözlerini sarf etti.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Akbaş'ın açıklamaları şöyle:

Geçmiş olsun. Üzüldük hastalık haberinize.

Hiç üzülmeyin. Kanser falan değilim. Bu uydurma bir haber, taş gibiyim. Hatta 95’e kadar yaşarım. Ben KOAH hastasıyım, rutin kontrole gittim, üç ayda bir check-up yaptırırım. Çünkü bütün sanatçı arkadaşlarımızın ölüm sebebi KOAH, zatürre ve sigara. Geçenlerde yine rutin kontrolüme gittim, kanımda rekor derecede azalma vardı. Doktorum endişelendi, sonra tüm tahliller yapılınca sonuçlar tertemiz çıktı.

Kız kardeşim neredeyse kalp krizi geçirecekmiş. Bunlar ayıp şeyler. Kaldı ki ben sekiz sene evvel gırtlak kanseri olup atlattım. Ama ölmedim işte.

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Allah gecinden versin ama nasıl uğurlanmak istersiniz?

Sade bir tören yeter. Biraz da kalabalık olur sanırım. Hiç kimse olmazsa, halkım olur. Göreceğimi gördüm, bu kadar sevilmek her şeye bedel.

"Seks, rüşvet, uyuşturucu bitmez"

Bir dönem erotik filmlerde rol aldınız. Pişman mısınız?

Kimse keyfinden bunu yapmaz. Bizi o dönem mecbur ettiler. Sinema batmıştı. Büyük starlar var ya, onların bile filmleri çalışmıyordu. İki grup vardı: Aile sineması ve bizim taraf. Aile sinemasının gecede seyirci adedi 14-15 kişi. Hesaplar orada duruyor. Bizim sinemalarda kapılar kırılıyor.

Konu seks olunca tabii, normal mi diyorsunuz?

Sen ne diyorsun! İnsanlar hep sekse açtı, hep seks düşkünüydü. Bu böyle gelmiş, böyle de gider. Seks bitmez, rüşvet bitmez, uyuşturucu bitmez. Biz başladığımız zaman bu filmler çok masumaneydi. Mini etek, şort falan… Sonra biz aç kaldık ve bize teklif gelmemeye başladı. “Aydemir soyunur musun?” diyorlardı bana. Ben de okkalı bir küfür ediyordum. Onlardan gelen cevap “10 bin lira fazla para vereceğiz.”

Soyunuyor muydunuz o zaman?

Kim soyunmaz ya? Bıraktık sonra da. Çünkü işin cılkı çıktı.

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Niye o zaman “Porno oynadı” diyorlar?

Porno nedir? Bilmiyor ki basın. Ben hiç pornoda oynamadım. Porno dediğin Sibel Kekili’ninki. Sen benim oramı buramı gördün mü? Yoo! E neden porno diyorsun? Bunu diyenleri mahkemeye versem onları bitiririm.

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Bu kadar filmde oynadınız. Şu anda maddi olarak durumunuz iyi mi?

Hayır, ben yedim paraları. Hem de gece hayatında yedim. Ama şimdiki aklım olsa daha dikkatli davranırdım. Çünkü para meğer yaşlılıkta lazımmış. Pişmanım elbette. Bir evim var. Bak 60 liralık telefonum var. Ben öyle internet falan anlamam. Derya Tuna benim için sosyal medya açtı. 15 bin kişi oldu, “Kapat” dedim o da kapattı.

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Siyasetle ilgili misiniz?

1946’dan beri Demokrat Partiliyim. Ama mesela evvelki seçimde Meclis'e girsin diye MHP’ye oy verdim.

"Ben milliyetçiyim. Bitti"

Milliyetçi bir yanınız var yani…

Biz babamızdan bunu öğrendik. Biz Arnavutuz, anam da Sürmeneli, ama babamın yanında ne Atatürk’e ne Kazım Karabekir’e bir laf edebilirsin. Çeker vurur vallahi! Bak söylüyorum ben milliyetçiyim. Bitti.

"Milliyetçiler neredesiniz?"

Okuyucular diyecek ki “kabadayı mı bu”?

Evet, beni öyle biliyorlar. Ben doğrucuyum. Ne düşünüyorsam onu söylerim. Ben mesela göçmenlerin de burada kalmasına karşıyım. 380 bin kişi doğdu. Milliyetçiler neredesiniz? Bunların içinde 400 bin askerlik çağında genç var. Bu ne demektir? Kaçmış, vatanını terk etmiş.

Onlar da hayatta kalmaya çalışıyorlar…

Kaçmayacaksın, savaşacaksın. Askerlik çağına gelmiş hepsi. Etiler’de dilenirken kovdum ikisini. Dileniyor burada. Nedir yani bu şimdi!

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"Frapan bir kadınla sokağa çıkmam"

Muhafazakâr bir ortamda mı büyüdünüz?

Evet. Frapan bir kadınla sokağa çıkmam asla.

Bir mankenle evlendiniz ama?

Evet. Beyhan Benek bir oyuncuydu da. Ama aşırılığı yoktu.

Aşırılıklara karşı mısınız?

Her şeyin aşırısına karşıyım. Hayatımda bir kere uyuşturucu kullanmadım. Alkol tamam ama uyuşturucu asla. Bütün torbacıları 100 yıla mahkûm ederim. Kırmızıda geçmenin eğitimini veriyorlar, bunun eğitimi mi olur ya? O kırmızıda geçeni beş yıl içeri sokarım. Af yok.

Şu sıra af gündemde. Özellikle MHP af istiyor.

İstesin. Bende af yok. Suç işlediysen cezanı çekeceksin. “Bir şey indirimi” diyorlar cezayı alır almaz, ne o?

‘İyi hal’ mi?

Yok, iyi hal de var da. Ne demek iyi hal ya? Tabii ki iyi olacak. Cezaevin mi yok? Yap o zaman kardeşim. Stat yapacağına cezaevi yap. Böyle yaparsan demiş oluyorsun ki, “Sen yap, nasıl olsa ben sana af çıkartacağım."

Televizyonda neden yoksunuz?

Dizilerde hayatta oynamam. Onlar nedir ya! Ne anlatıyor o diziler? Çok uzun bir kere. Hamal mıyım ben? Oynayanlar hamal, evet. Güya toplantı yapmışlardı, ne oldu? Grev yapsınlar, neden yapmıyorlar? Sonra da “90 dakika istemiyoruz biz” diyorlar.

Hiç mi ekrana çıkmak istemiyorsunuz?

Ya ben doymuşum. 150 film, 40 tiyatro, 30 tane bilmem ne... Halk beni el üstünde tutuyor, daha ne! Kazandım, yedim. Şöhretse şöhrete de doydum.