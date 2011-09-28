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Aydemir Akbaş: İbrahim'in içinden gelmiş

Oyuncu Aydemir Akbaş, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in evlilik kararının kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Oyuncu Aydemir Akbaş, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in evlilik kararının kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Akbaş, İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın nikahının kıyıldığı Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatlıses'in kararının erken olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, kendisinin de evlilik kararını 6 saatte verdiğini kaydetti.

Aydemir Akbaş, “İbrahim'in içinden gelmiş, ikisi birlikte karar vermişler. Hepimiz olayı dün öğrendik. Benim için sürpriz olmadı. İbrahim'den böyle bir şey bekliyordum. Sağlık durumu çok iyi. Yakında Almanya'ya, belki de ABD'ye gidecek. Çok iyi durumda, çok rahat bir şekilde konuşabiliyor ve yürüyebiliyor” diye konuştu.

Tatlıses ve Yıldız'ın balayına gidip gitmeyecekleri yönündeki soruya karşılık da Akbaş, Tatlıses'in sağlığının daha önemli olduğunu söyledi.

Ayşegül Yıldız'ın aile yakınları da çiftin uzun süredir erişmeyi bekledikleri mutluluğa kavuştuğunu dile getirdiler.


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