Aydem Yenilenebilir Enerji, 605 milyon TL'yle Akköprü Hidroelektrik Santrali’ni aldı

Aydem Yenilenebilir Enerji, Özelleştirme İdaresi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede, 605 milyon Türk Lirası ile en yüksek teklifi vererek Akköprü Hidroelektrik Santrali’ni bünyesine kattı.

Söz konusu ihaleyle birlikle şirket, santral sayısını 26’ya çıkartarak kurulu gücünü 1.020 MW’tan 1.135 MW’a yükseltecek ve yüzde 11'lik bir büyüme elde edecek.

Hedeflerinin portföylerini beş yılda iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, “Akköprü HES’in alımı, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaşma hedefimiz açısından çok önemli bir adım. Bu yatırım iştahıyla, yenilenebilir enerjiyi her zaman olduğu gibi odağımıza alarak portföyümüzü geliştirecek fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.