Aydem Enerji'nin halka arz tarihi 29 Nisan olarak belirlendi

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin borsada halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olarak açıklanırken, hisse başı fiyat aralığı 8,50 - 9,90 olarak belirlendi. Halka arzın borsada başlama tarihi ise 29 Nisan olarak öngörüldü.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı da dahil edilerek toplam 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında olacak şirketin, halka açıklık oranı da, ek pay satışıyla toplam yüzde 18,44 olacak.

Şirketin konsorsiyum liderliğini ise Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlendi. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla gerçekleştirilecek.

Halka arzın oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirileceği açıklanırken, işleme konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar da dahil olmak üzere toplam 32 kurumun iştirak edeceği belirtildi.

Şirketin 130.000.000 nominal değerli payının halka arz edileceği belirtildi. 700.000.000 TL sermayesi bulunan şirkete 5.000.000 TL eklenerek sermayenin 705.000.000 TL'ye çıkarılacağı açıklandı.