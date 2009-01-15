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Kültür-Sanat

'Ay'dan adam Kar'dan kadın' piyasada

Evrim Kaya'nın ilk şiir kitabı "Ay'dan adam, Kar'dan kadın" Hayal Yayınları'ndan çıktı.

15 Ocak 2009 02:00

Evrim Kaya'nın ilk şiir kitabı "Ay'dan adam, Kar'dan kadın" Hayal Yayınları'ndan çıktı.

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde aşk temasını işleyen Evrim Kaya, “mükemmel ilişki”nin izlerini sürüyor. “Senfoni” adlı şiirle okuru “dinlemeye” çağıran I. Bölüm, şiirlerin sıralanışıyla ise öykü özelliği taşıyor.

Şiirler tek tek değerlendirildiğinde her biri kendi konusu içinde anlamlı iken I. Bölüm bütünlüklü olarak incelendiğinde ise bir aşkın başından sonuna tüm duygularına tanıklık ediyor.

“Bitti” adlı şiirle I.Bölüm’ü kapatan Kaya, II.Bölüm’de ise biraz daha toplumsal temalı şiirlere yer veriyor.

Kaya, “Yaşıyorsun Demektir” adlı şiirle başlayan bölümde hayata dair umudunu, kaygılarını ve hüzünlerini anlatıyor.

 “Ay’dan adam, Kar’dan kadın” ın 50 şiirlik iz sürüşünün sonunda ise okuru bir sürpriz bekliyor.

Kitaptan bir şiir

Ben annemden ay doğmadım
gece oldu, bir bulut yüzüme değdi
doğdum
kar...
içi dışı bir değil elbet
dışında kalırsan üşürsün
içine girersen ışıtır, ısıtır, yaşam olur
ay doğar...

Evrim Kaya kimdir?

aziran 1979 Sıvas doğumlu. 2000 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’na başladı. Eğitimine devam etmektedir.

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