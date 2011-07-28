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Yaşam

Ay’da yeni keşif

NASA’nın Ay ile İlgili Bilim Merkezi (Lunar Science Center) Dünya uydusunun uç noktasında silikat volkanlar buldu.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - NASA’nın Ay ile İlgili Bilim Merkezi (Lunar Science Center) Dünya uydusunun uç noktasında silikat volkanlar buldu.



Şu ana kadar bilinen bazalt volkanlarının dışında, Ay’ın yüzeyinde silikat volkanlar da bulundu. Artık aktif olmayan bu volkanlar bilim adalarına Ay’da düşünülenin dışında farklı volkanik etkinliklerin de olduğu hakkında işaretler verdi.


Bu keşfin Ay’daki volkanik faaliyetler üzerine bilgimizi artırdığını söyleyen Washington Üniversite’sinden Bradley Jolliff “Bu bulgular ile Ay’daki volkanik etkinliğin bilinenlerin tersine yeni sona erdiğini söyleyebiliriz. Bu da bilim adamlarını Ay’daki termal ve volkanik gelişme üzerine bir daha düşünmeye itecek” dedi.




NASA’nın verdiği bilgilere göre, bu volkanlar Ay’ın karanlık yüzünde yer alıyor ve en son faaliyetlerini 3 ila 4 milyar sene önce yaşamış.


NASA 2010’daki Ay yolculuğunu iptal etmek zorunda kalmıştı ve yakın bir zamanda da bu yolculuğun yapılmayacağı yetkililer tarafından açıklanmıştı.


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