Ay'da yaşayabiliriz ama Mars daha rahat



T24- Bilim ve teknoloji dergisi Popular Science, gelecek zamanda insanların olası yaşam alanlarını anlattı. 200 milyon dolar harcanarak ayda yaşanabileceği ancak Mars'ın daha rahat olacağı belirtilirken NASA ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, Samanyolu’nda dünya benzeri bir gezegenin bulunma ihtimalinin çok az olduğunu ileri sürdü.

Saygın bilim-teknoloji dergisi Popular Science son sayısında insanoğlunun gelecekteki yaşam alanlarını ele aldı. Dünyanın yok olma ihtimaline karşı uzayda yaşama olasılığının yüksek olduğunu belirten bilim adamları “Gelecekte evimiz ya Mars olacak ya da uzay istasyonları” dedi

Küresel ısınma, kuraklık, doğal afetler ve olası bir meteorun dünyaya çarpması dünyanın sonunu getirecek gelişmeler olarak son zamanlarda sıklıkla tartışılıyor. Bilim dünyası, bu sürecin önüne geçemeyen bilim dünyası, artık insanoğlunun sonraki evinin neresi olacağını düşünmeye başladı.

Amerikan Ulusal Uzay Derneği, insanlığın yeni bir gezegene taşınmasını gündeme getirdi.

NASA, 200 milyon dolar harcayarak Ay’da yaşanılabileceğini açıkladı. Ay yüzeyinin buzlu ve sert zemini sayesinde sığınak sağlayabileceğini belirten NASA, Mars’ın dünyaya daha çok benzediğini açıkladı. ABD’li uzay bilimci Robert Zubrin de “Mars, Kuzey Amerika ise Ay, Grönland’dır” diyerek Mars’ta yaşamın daha rahat olacağını belirtti.

Küresel ısınma, kuraklık, doğal afetler ve olası bir meteorun dünyaya çarpması dünyanın sonunu getirecek gelişmeler olarak son zamanlarda sıklıkla tartışılıyor. Bilim dünyası, bu sürecin önüne geçemeyen bilim dünyası, artık insanoğlunun sonraki evinin neresi olacağını düşünmeye başladı.



2264’te taşınıyoruz



NASA ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından yapılan bir araştırma, Samanyolu’nda dünya benzeri bir gezegenin bulunma ihtimalinin çok az olduğunu ortaya çıkardı. Gelecekte, insanoğlunun, gezegenlerin yörüngesindeki uzay istasyonlarında yaşayabileceğini öne süren uzmanlar “Eğer bir istasyon, yörüngesinde olduğu gezegenin doğal kaynaklarını tüketirse başka bir gezegene rahatlıkla kaçabilir. Bir gezegene bağımlı olmamak en iyi yoldur” açıklamasında bulundu. Bilim adamları 2264’te, dünya benzeri bir gezegenin, bulunma olasılığının çok yüksek olduğunu bildirdi.