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Yaşam

Ay'da su ve kimyasal madde bulundu

Ay'ı vurma denemesinde kullanılan roketin, yüzlerce kilo su, gümüş ve civa çıkardığı söylendi...

22 Ekim 2010 03:00

T24 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) geçen yıl su bulmak için Ay'ı vurma denemesinde kullanılan roketin, yüzlerce kilo su, gümüş, civa ve diğer şaşırtıcı kimyasalları açığa çıkardığı bildirildi. 

Science dergisinde yayımlanan birkaç haberde, denemede, buz şeklinde büyük miktarda su, karbonmonoksit, amonyak ve gümüşümsü metaller dahil olmak üzere bazı şaşırtıcı bulguların açığa çıktığı belirtildi.  

Brown Üniversitesi'nde gezegen jeolojisi bölümünden Peter Schultz, roketin çarptırıldığı Ay'daki Cabeus krateri için, "Burası, Ay'ın heryerine salınmış bileşenler, elementlerin hazine sandığı gibi" yorumunu yaptı.  NASA, LCROSS uydusu ile geçen yıl ekim ayında Ay'ın güney kutbundaki Cabeus kraterine bir roket fırlatmıştı. Buradaki amaç Ay'ın bu kısmında bulunan kraterlerde buz olup olmadığı, eğer varsa nasıl bir buz olduğunun analizini yapabilmekti. Bölgedeki kraterlere ışık düşmediğinden içleri görülemiyordu. NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nden Anthony Colaprete ve meslektaşları, Cabeus kraterinin içinde toplam kütlenin yüzde 5,6'sının donmuş sudan oluştuğunu hesapladı.    Araştırmacılar, denemede açığa çıkan gümüşün, maden değil de küçük partiküller halinde olabileceğini belirtirlerken, çok fazla bulunan civanın ise tatsız bir sürpriz olduğu kanısında.

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