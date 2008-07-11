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Bilim / Teknoloji

‘Ay’da su hep vardı.’

Ay’ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında su içerdiği tespit edildi.

11 Temmuz 2008 03:00

Ay’ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında su içerdiği tespit edildi. Ay’ın kuzey kutbu yakınlarında göktaşı veya kuyruklu yıldızların çarpması sonucu oluşmuş suyun izlerine rastlanacağı tahmin ediliyordu; ancak Washington’daki Carnegie Enstitüsü’nden Erik Hauri ve ekibi, çok az miktarda da olsa suyun varlığını tespit edebilen yeni bir yöntem kullanarak, manto ve kabuğunun, Ay’ın yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında büyük miktarda su içerdiğini tespit etti.

Magmanın su buharının yaklaşık yüzde 95’inin yanardağların gaz boşaltması sırasında uzaya yayıldığını; ancak bir miktar buharının Ay’ın kuzey kutuplarına doğru yayılmış ve kraterlerin altında buz kütleleri şeklinde sabitlenmiş olabileceği belirtildi.

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