Ay’da su bulundu

NASA’nın Ay’ı bombalaması sonucu ortaya çıkan kraterin içinde önemli miktarda su bulundu. Uzmanlar gelecekte Ay’da kurulacak uzay üssünün su ihtiyacının buradan karşılanabileceğini söylüyor.



NASA uzmanları, uzay araştırmalarının geleceği açısından büyük önem taşıyan bir buluşa imza attı. Uzmanlar Ay’ın güney kutbu üzerindeki bir kraterde donmuş halde su bulunduğu intimali üzerine harekete geçti.



Önce Cabeus adı verilen kraterin içine roketlerle patlayıcı yerleştirildi. Daha sonra Lcross adlı uzay aracının 2 bin 200 kiloluk roket kısmı, saatte 9 bin 575 kilometre hızla kratere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1.5 ton TNT’e eşdeğer bir enerji meydana geldi. Patlama ile birlikte ay yüzeyinden 350 ton toz ve toprak parçası 10 kilometrelik alana saçıldı.



Roketi 2 bin 700 kilometre geriden takip eden Lcross, çarpışmadan 4 dakika sonra toz bulutunun içine girdi ve beş kamerasıyla çevreye saçılan parçaları inceledi. Bunların içinde bulunan buhar ve su parçalarının kraterin içinde önemli miktarda su bulunduğunu gösterdiği belirtildi. Bu işlemin NASA’ya 79 milyon dolara mal olduğu öğrenildi.



Ay’a üs kurulacak



NASA’nın Ay görevleri şefi Michael Wargo, “Bu buluş, en yakın komşumuzun sırlarını çözmemize büyük katkı sağlayacak. Tabii ki Güneş Sistemi’nin sırlarını çözmemize de yardımcı olacak” dedi. Daha önce Ay’da su bulunduğu yönünde iddialar dile getirilmiş ancak miktarı ve bulunduğu yerler tam olarak tespit edilememişti. Bu buluşun gelecekte Ay’da kurulabilecek bir uzay üssü açısından da büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Uzay üssünde ihtiyaç duyulan su bu donmuş kaynaktan sağlanabilecek.



ABD yönetimi ve NASA 2020 yılında Ay’a yeniden insanlı seferler yapmayı ve daha sonraki yıllarda da dünyanın uydusuna kalıcı üs kurmayı amaçlıyor.

