Ay'da su bulmak için uzay araçları gönderilecek

NASA daimi bir üs kurulması amacıyla Ay'da su bulması ve uygun iniş yerleri araştırması için Haziran'da iki uzay aracı gönderecek.



Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Ajansı'nın Ay'dan sorumlu biliadamı Mike Wargo, Ay'da birisi su arayacak, diğeri iniş yerleri bulacak iki insansız uzay aracını taşıyan Atlas V roketinin 17 Haziranda Florida'daki Cape Canaveral'dan fırlatılacağını bildirdi.



Wargo, NASA'nın Ay'da güvenlik içinde bilgi toplamayı ve keşfetmeyi amaçladığını belirtti.



NASA'nın insansız uzay araçları, Ay'ın hala bilinmeyen kutup bölgelerine odaklanacak ve bu bölgelerde hidrojen ve buz olabileceği yolundaki bilgileri doğrulamaya çalışacak.



Ay'ın güneş ışığına maruz kalmayan kutup bölgelerinin 200 santigrat derecenin altındaki bir sıcaklıkta buz halindeki su rezervlerine sahip olabileceği düşünülüyor.



Projenin direktörü Dan Andrews, böyle bir keşfin, gelecekte Ay'a yapılacak insanlı seyahatlerde ve daimi üs kurulması için astronotlara oksijen sağlanması ve araçların hareket etmesi için gerekli olacağından önemine dikkati çekiyor.