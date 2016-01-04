Ay’da köy kurmayı planlıyorlar



Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) başkanı Jan Wörner, Mars ve Ay misyonlarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yine bir Alman astronot gönderilmesine kadar ESA'nın pek çok yeni planını açıkladı.

2024 yılında ISS'nin görev süresinin sona ermesinin ardından yürütülecek yeni projelerin değerlendirildiğinden bahseden Wörner, tüm projelerin sadece yörüngede uçarak gerçekleştirilemeyeceğini kaydetti.

Wörner, bu nedenle Ay'da bir köy kurmanın önemine atıfta bulundu. “Herkes Ay konusunda çok heyecanlı“ diyen Wörner, “Ben Ay'ı gerçekten de çok mantıklı bir hedef olarak görüyorum“ ifadelerini kullandı.

Ay'da bir köy kurulması konusunda gelecek iki yıl içinde karar alınabileceğini kaydeden Wörner, “Bir köy benim için farklı aktivite ve aktörlerin bir araya gelmesi anlamına geliyor. Ay köyü gelecek misyonlar için de bir sıçrama tahtası olacaktır. Ay'ın arka kısmına yerleştirilecek bir teleskopla uzayın derinliklerine bakma fırsatımız var“ şeklinde konuştu.

ESA'nın planı önce Ay'a robotların gönderilip 3D yazıcılarla yüzeyi insanlara hazırlaması yönünde.

“İnsanlık bir gün Mars'a gidecek”

Bir diğer önemli proje ise Mars misyonu. Wörner, “İnsanlık bir gün Mars'a gidecek. Ancak bunun gelecek 35 yıl içinde gerçekleşeceğine inanmıyorum. İnsanlar her zaman sınırları zorlayacaktır. İki yıllık bir misyon süresi ise büyük bir risk” ifadelerini kullandı.

Amerikalıların da 10-15 yıl içinde Mars'a gideceklerini söylemediğini vurgulayan Wörner, “ESA için bir sonraki Mars adımı, mart ayında başlatılması planlanan ExoMars misyonu. Bir yörünge aracı ve keşif modülünden oluşuyor. Gezegene ekim ayında ulaşması bekleniyor. 2018 yılında ise Mars'a yeni bir araç göndermeyi planlıyoruz” dedi.

Alman astronot aranıyor

ESA, gelecek yıl içinde yeniden bir Alman astronotu 2018 yılında ISS'e uçması için görevlendirecek. 2014 yılında Alman Alexander Gerst seçilmişti.

Wörner, “Aday konusu çok kolay değil çünkü 8 bin 413 adayın yer aldığı büyük bir seçim süreci söz konusu. Sadece iyiler öne çıkacak ve tabii Alexander Gerst de aralarında” şeklinde konuştu.