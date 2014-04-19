Ay’da kamikaze

Ay yörüngesindeki misyonunu tamamlayan "Lunar

Atmophere and Dust Environment Explorer" (LADEE)

adlı NASA'ya ait uzay aracı, planlandığı gibi Ay'ın arka kısmına çarptı.

Bilim insanları LADEE'nin çarpışmanın etkisiyle buharlaştığını düşünüyor çünkü saatte 5 bin 800

kilometrelik yörünge hızı nedeniyle aracın

bir dağa ya da bir kraterin kenarına çarptığı tahmin ediliyor. Bu

sorunun yanıtını bulmak için araştırmacılar NASA'nın bir başka uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter'ı

kullanacak.

Moffett Field'deki NASA Ames Araştırma Merkezi'nden proje yöneticisi Rick Elphic, “Bu hızda bir

çarpışmanın hiç de nazik bir yanı yoktur. LADEE'nin ne tür bir etki yarattığını görmek

ilginç olacak” dedi.

LADEE, Ay yüzeyi hakkında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere 2013 yılının eylül ayında uzaya

fırlatılmıştı. Bilim insanları, 280 milyon dolara mal olan LADEE uzay misyonu sırasında elde edilen verileri

inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ay çevresinde yaptığı düşük yörüngeli uçuşları sayesinde, Ay'ın tozlu atmosferinden örnekler

almayı

başaran LADEE'nin üzerinde bulunan Ay Tozu Deneyi (LDEX) adlı aygıt sayesinde, Ay yüzeyini kaplayan

toz bulutunun tanımlanması mümkün olmuştu.

