Ay’da kamikaze

Ay yörüngesindeki misyonunu tamamlayan "Lunar
Atmophere and Dust Environment Explorer" (LADEE)
adlı NASA'ya ait uzay aracı, planlandığı gibi Ay'ın arka kısmına çarptı.
Bilim insanları LADEE'nin çarpışmanın etkisiyle buharlaştığını düşünüyor çünkü saatte 5 bin 800
kilometrelik yörünge hızı nedeniyle aracın
bir dağa ya da bir kraterin kenarına çarptığı tahmin ediliyor. Bu
sorunun yanıtını bulmak için araştırmacılar NASA'nın bir başka uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter'ı
kullanacak.
Moffett Field'deki NASA Ames Araştırma Merkezi'nden proje yöneticisi Rick Elphic, “Bu hızda bir
çarpışmanın hiç de nazik bir yanı yoktur. LADEE'nin ne tür bir etki yarattığını görmek
ilginç olacak” dedi.
LADEE, Ay yüzeyi hakkında bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere 2013 yılının eylül ayında uzaya
fırlatılmıştı. Bilim insanları, 280 milyon dolara mal olan LADEE uzay misyonu sırasında elde edilen verileri
inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ay çevresinde yaptığı düşük yörüngeli uçuşları sayesinde, Ay'ın tozlu atmosferinden örnekler
almayı
başaran LADEE'nin üzerinde bulunan Ay Tozu Deneyi (LDEX) adlı aygıt sayesinde, Ay yüzeyini kaplayan
toz bulutunun tanımlanması mümkün olmuştu.