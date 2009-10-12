'Ayda isterse hemen evlenirim'

Çocuk istiyorum

Yeni albümü “Reality Killed The Video Star”ı 9 Kasım’da çıkaracak olan Robbie Williams, röportajda Ayda Field ile nasıl tanıştığını anlattı: “13 şubat 2007’de, uyuşturucu yüzünden sağlığımın kötü duruma geldiğini fark ettim. Rehabilitasyon için Arizona’daki Cottonwood’a gitmeye karar verdim. Merkeze girmeden bir hafta önce de arkadaşlarım vasıtasıyla Ayda’yla tanıştım.”Ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Başta ondan uzak durdum, çünkü daha önce kimseyi hayatıma almamıştım. Ama Ayda’yla her şey çok farklı oldu. Bu benim en uzun ilişkim ve hayatımın geri kalanını birlikte geçirebileceğim insanı bulduğumu hissediyorum. Çocuk istiyorum, Ayda isterse hemen evlenebilirim.”