91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'nın annesinin cesedine ulaşıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İzmir depreminden 91 saat sonra bu sabah enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin’in cesedine ulaşıldı. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN: <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/video/afad-paylasti-iste-ayla-nin-kurtarilma-ani,33743">AFAD paylaştı; işte Ayda'nın kurtarılma anı</a></strong></p>\n<p>Anka Haber Ajansı'nın haberine göre bu sabah Ayda Gezgin’in sağ olarak kurtarılmasının ardından gözler anne Fidan Gezgin’e çevrildi.</p>\n<p>Ancak kurtarma ekipleri Ayda’nın annesi Fidan Gezgin’in enkaz altından cesedini çıkardı. </p>\n<p>Ayda'nın erkek kardeşi Atakan Gezgin ve babası Uğur Gezgin, deprem anında evde olmadıkları için yaşıyorlar ve şu an Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeler. </p>\n<p><strong>TIKLAYIN</strong>:<strong> <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/90-saatte-mucize-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-riza-bey-apartmani-enkazinda-bir-bebege-canli-ulasildi,912819">91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı</a></strong></p>\n</body>\n</html>