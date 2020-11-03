91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'nın annesinin cesedine ulaşıldı

İzmir depreminden 91 saat sonra bu sabah enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin’in cesedine ulaşıldı.

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Anka Haber Ajansı'nın haberine göre bu sabah Ayda Gezgin’in sağ olarak kurtarılmasının ardından gözler anne Fidan Gezgin’e çevrildi.

Ancak kurtarma ekipleri Ayda’nın annesi Fidan Gezgin’in enkaz altından cesedini çıkardı.

Ayda'nın erkek kardeşi Atakan Gezgin ve babası Uğur Gezgin, deprem anında evde olmadıkları için yaşıyorlar ve şu an Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeler.

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