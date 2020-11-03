91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı

İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğünde depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Gezgin'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çocuğu kurtaran ekipten Nusret Aksoy, "Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesini gördüm, aradaydı. Elini salladı. İlk çığlığını duydum. Daha sonra arkadaşlarıma söyledim. İsmini sordum, 'iyiysen elini sallayabilir misin?' dedim, elini kaldırdı salladı" dedi.

Ekipler, Uğur- Fidan Gezgin çiftinin kızı Ayda Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan Ayda Gezgin için enkaz altına termal battaniye indirildi. Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi

Enkazdan kurtarılan 107. kişi

Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının 3 yaşındaki Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

Ayda Gezgin'in mutfakta olduğu, bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta dolapların ortaya doğru yıkıldığı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırının oluşturduğu yaşam üçgeninde kaldığı kaydedildi. Gece aynı noktada dinleme yapıldığı, Ayda Gezgin’in uyumuş olabileceği için yanıt vermemiş olabileceği ifade edildi. Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Sağlık durumu iyi

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda Gezgin, polis eskortu eşliğinde ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis girişinde alkışlarla karşılandı. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayda'nın dayısının da hastanede olduğunu, ondan bilgiler aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayda'nın sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar, onun da yanında olduğunu düşünüyorlar. Banyo tarafında yakalanmışlar büyük bir ihtimalle. Şu an için her şey yolunda sadece annesine ulaşılmaya çalışılıyor. En son depremden 2 saat sonra telefonla ulaşılmaya çalışıldı, daha sonra telefonları kapandı.”

Umudu hiçbir zaman kaybetmemek gerektiğini kaydeden Candan, "Çünkü gördüğünüz gibi umutlar bitmiyor, daha önceki depremlerde de yaşadık. Herkes sağlık ve kurtarma ekiplerine dua etsin. Onlara minnettarız." dedi.

Ayda'ya ilk ulaşan ekip çalışanı, şunları söyledi:

''Küçücük bir eldi. İlk isteği su oldu. Bir de ayran istedi yanında. O dakikadan itibaren canla başla o yavrucağı oradan çıkarmak için çalıştık. Biz elimizden geldiği kadar son kişi çıkana kadar buradayız. Halen enkaz altında olanlar var. Onları çıkarmak için uğraşacağız.’'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekibinden Levent Onur'un şunları kaydetti:

''Sakarya’dan geliyoruz. Buraya intikal ettik. Beyaz eşyanın olduğu yerde yaşam alanı vardı. Bu mucizeler bizim yorgunluğumuzu da elimizden alıyor. Bulduğumuzda elini oynatıyordu. Sağlık durumunda bir sıkıntı yoktu. Sarışın, 3,5 yaşında. Bulaşık makinasının olduğu bölgeye kendisi devrilmiş, yaşam merkezi açmış kendine. Takdir-i ilahi. Biz de babayız, 6 yaşında bizim de evladımız var, 1 Kasım’da doğum günüydü. Doğum gününde Elif ve Ayda bebek bize müjde verdi. Sadece tebessüm etti. Konuşamadık. Uykudan mahmur uyanmış gibiydi. Ne olduğunu anlayamadı, toparlamaya çalıştı. Sağlık durumu çok iyi. Sıkıntı olmadığını gördük. İlk müdahaleyi orada yaptık. Gördükten 1 saat, 1 saat 15 dakika sonra çıkardık. 1. katta bulundu. Tekrar kontroller sağlanacak.''

"Çok güzel gülümsüyordu"