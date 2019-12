Ayda 45 bin dolar vaat ediyorlar

T24 - Türkiye’de daha önce yüzlerce insanı kandıran saadet zinciri benzeri gruplar İstanbul'un kenar mahallelerinde yeniden faaliyetleriyle gündeme gelmeye başladı.



Bir sisteme sonradan üye olanların yatırdığı paraları kısmen daha önce üye olanlara devretmek şeklinde yürüyen Türkiye’de daha önce gündeme gelen saadet zinciri benzeri olan gruplar yeniden faaliyetleriyle gündeme gelmeye başladı.



Bunlardan bir tanesi ise son dönemlerde İstanbul'da Bağcılar, Şirinevler, Zeytinburnu ve civar ilçelerinde faaliyetini artıran QNet isimli şirket.



İstanbul'un kalabalık ve varoş semtlerinde kurdukları merkezlerde kendine üye kazandırmaya çalışan bu zincirlerde kişilere haftada yaklaşık 10 bin dolarlık kazançlar vaat ediliyor. İşin bir pazarlama ve satış gibi tanıtılıyor olması ise şirketi görünürde yasal hale getiriyor.



Bir ürün satın alarak girilen ve o ürünü başkalarına da satarak para kazandıran bir sistem gibi görünse de işin mantığında, yeni üyeler kazandırarak bu zinciri genişletme uğraşı yatıyor. Zincir yeni üyelerle büyüyor ve her yeni sisteme kattığınız kişilerinde kazandırdığı yeni üyeler üzerinden belirli bir oranda kazanç sağlanmaya devam ediliyor.





Sistem nasıl işliyor?



Kenar mahallelerde ofis şeklinde kurulan son derece şık dekore edilmiş daireler, insanları sisteme sokmak için ikna etmek üzere bir merkez olarak kullanılıyor. Bu merkezlerde görüşmeler yapılırken telefonlar kapattırılıyor ve konuşulanların dışarıya sızdırılmayacağı sözü de alınıyor.



Daha çok gelir seviyesinin düşük olduğu semtlerde kurulan bu merkezlerde vatandaşlara aylık binlerce dolar kazançlardan bahsediliyor. Bu sistemle zengin olan, lüks arabalar, evler alan kişilerin hikayeleri anlatılıyor. Bütün bu kurgunun ardından sisteme üye olabilmeniz için sizden bir ürün almanız talep ediliyor. Tatil paketleri, lüks eşyalar, kişisel bakım ve beslenme ürünlerini olduğundan daha yüksek fiyatlara satın almanız isteniyor. Bu ürünleri satın aldıktan sonra yeni üyeler kazandırmaya başlayabiliyorsunuz. Kazandırdığınız kişi sayılarına göre çeşitli pozisyonlara ulaşıp daha fazla gelir sağlayabileceğiniz vaat ediliyor.



Bu gruba dahil olan bir yakının daveti üzerine bu merkezlerden birisine giden bir vatandaş olayı şöyle anlattı:



"Bana bu sistemi öneren arkadaşla birlikte özel bir arabayla alınıp sıradan bir apartman dairesi olan ofislerine gittik. Bizim gittiğimiz dairedeki büyük salonda çoğunluğu 20-23 yaşları arasında, üniversite öğrencisi olan 20'ye yakın kişi bulunuyordu. Salonda bekleyenlere bayan garsonlar tarafından çay kahve ikramları yapıldıktan sonra görüşme yapılmak üzere odalardan birisine alınıyorsunuz."





Sıradan bir saari bin dolara satıyorlar



Sisteme katılmak için değerinden çok daha pahalıya satılan ürünlerden birisini almak zorunda olduklarını anlatan vatandaş şöyle devam etti: "Sistemde size 3 paket sunuyorlar. Bu paketlerde bin dolara gelecekte antika değerine sahip olacağını iddia ettikleri bir saat, diğer pakette Hindistan Bağımsızlık Hareketi Lideri Gandhi'nin resmi bulunan çok değerli bir hatıra parasını 3 bin dolara ve son pakette de 9 bin dolara uluslararası bir tatil sunuyorlar. Bu ürünlerden birisini alıyorsunuz. Daha sonra da ürünü sattığınız her 2 kişi için size 250 dolar ödeyeceklerini vaat ediyorlar. Ayrıca sizin sisteme kattıklarınızın kazandırdığı müşterilerle bir zincir oluşturmuş oluyorsunuz. BU zincir üzerinden de belli oranlarda para kazanacağınızı söylüyorlar."





Bir ayda 45 bin dolar kazanç vaat ediyorlar



Bu kısa sunumu çeşitli kitaplar ve kaynaklarla destekledikten sonra çok cazip bir soruyla tekliflerini ilettiklerini belirten vatandaş, "Bu zincir hiç bozulmadığı takdirde size ayda 45 bin dolar vaat ediyorlar" dedi. Bu sistemi kabul eden vatandaşların ödemeyi de Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı bir bankaya ait bir hesap numarasına yapmaları isteniyor. Ödeme yapılıp ürün alındıktan sonra para iadesi ise mümkün olmuyor.





Sanayi Bakanlığı Tüketici Kanunu'na aykırı buldu



Sanayi Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı araştırmada yurtdışı menşeli şirketin Türkiye'deki işlemlerinin Tüketici Kanunu'na aykırı olduğunu açıkladı.İlk incelemenin ardından bakanlık hazırladığı raporda, "Söz konusu sistemin Türkiye uygulayıcılarının Tüketici Kanunu'nun 9/A maddesine aykırı davrandıkları tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan şirketin para hareketlerinin ve Türkiye liderlerinin tespiti için de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimlerini sıklaştırdı.





7 ülkede yasak



Bu şirketin ise dünya üzerinde 7 ülkede faaliyet göstermesi yasaklanmış durumda. Bu şirketi yasaklayan ülkeler ise şöyle, ABD, Endonezya, Malezya, Arnavutluk, iran, Afganistan, Sri Lanka.





Şirketin ticaret sicil kaydı bulunuyor



İlgili şirketin QNET Promosyon ve Pazarlama Limited Şirketi adı altında İstanbul Ticaret Odası'nda kaydı da bulunuyor. Perakende Ticaret meslek grubuyla İstanbul Ticaret Odası'na bu yılın şubat ayında kayıtlara giren şirketin iş konusu ise şöyle belirtilmiş:



"İthal ve yerli pazarlardan tedarik edilen her nevi elektronik cihaz kişisel bakım ürünleri ve hediyelik eşya başta olmak üzere bilumum kişisel ürün ve bakım hizmetlerinin nihai tüketiciye pazarlamasına aracılık etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler"





Dünyaca ünlü organizasyonlarda sponsor



Hong Kong’da faaliyet gösteren QuestNet tüm dünyada mağdurlarının sayısı artmasına rağmen dünyanın önde gelen etkinliklerine de sponsor oluyor. Bunların arasında Formula, Atina 2004 Olimpiyatları, Euro 2002-2006 futbol şampiyonası gibi organizasyonlar bulunuyor.





Sistem Yılmaz Erdoğan'ın filmine konu olmuş



Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Yılmaz Erdoğan'ın Neşeli Hayatlar filminde de buna benzer bir olaya yer verilmişti. Neşeli Hayatlar filminde Yılmaz Erdoğan, eşinin altınlarını satarak sisteme giren ve daha sonra şirket kapatılmasıyla dolandırılan bir karakteri canlandırıyordu.