Ayda 333 liraya tüp bebek

T24 - Bursa'da bir tüp bebek merkezi, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için kredi kartına 12 ay taksit imkanı sağlıyor.



Tüp bebek merkezinin yöneticisi Kadın Doğum Uzmanı Armağan Ulubaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez 1998 yılında gerçekleştirilen tüp bebek uygulamasının, 11 yılda büyük bir mesafe katettiğini belirtti.



İlk dönemlerde anne ve baba adayları için yaklaşık 10 bin TL olan uygulamanın maliyetinin bugün 4 bin TL'ye kadar düştüğünü dile getiren Ulubaş, merkez olarak bu fiyata da 12 taksit imkanı sağlamak için bir kampanya düzenlediklerini bildirdi.



Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bazı çiftlerin çocuk sahibi olma isteğini ertelemek zorunda kaldıklarına işaret eden Ulubaş, ''Bazı çiftler bize gelerek kredi kartına taksit uygulayıp uygulamadığımızı soruyordu. Bunun üzerine biz de bir banka ile anlaşarak kredi kartına 12 ay taksit yapmaya başladık'' dedi.



Kampanya çerçevesinde anne ve baba adaylarının ayda 333 TL'ye tüp bebek uygulamasını yaptırabildiklerini anlatan Ulubaş, ''Kampanyamız sayesinde çiftler bebek sahibi olmak isterken maddi yönden de kendilerini fazla zorlamamış oluyor. Oldukça güzel tepkiler aldık. Kampanyaya da ilgi epey fazla oldu'' diye konuştu.