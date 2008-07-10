Ayda 15 YTL'ye hızlı İnternet!

10 Temmuz 2008 tarihinden itibaren TTNET ADSL’e 24 ay abone olan herkes için yeni bir kampanya başlatıyor.



Kampanya'ya göre en düşük bağlantı olan 4 GB kotalı pakete 24 ay boyunca abone olanlardan 29 YTL'lik bağlantı ücreti alınmayacak. Yine bu paket için hizmet bedeli olarak her ay alınacak ücret 2008 yılı sonuna kadar 15,99 YTL olarak belirlendi.



Aynı seçeneği tercih edip yanında da modem sahibi olmak isteyen yeni aboneler için ise her ay alınacak ücret kablolu modem için 3 ay boyunca, kablosuz modemler için ise 2 ay boyunca 16,99 YTL olacak.



İşte TTNET'in yeni kampanyasına göre tüm bağlantı seçenekleri ve modemsiz-modemli fiyatları:



1 Mbit 4 GB kotalı: Normal ücret aylık 29 YTL. Kampanya dahilinde 2008 sonuna kadar aylık 15.99 YTL. Kablolu modemle 3 ay boyunca, kablosuz modemle 2 ay boyunca 16.99 YTL.



1 Mbit 6 GB kotalı: Normal ücret aylık 39 YTL. Kampanya dahilinde 2008 sonuna kadar aylık 20.99 YTL. Kablolu modemle 3 ay boyunca, kablosuz modemle 2 ay boyunca 21.99 YTL.



2 Mbit 6 GB kotalı: Normal ücret aylık 49 YTL. Kampanya dahilinde 2008 sonuna kadar aylık 27.99 YTL. Kablolu modemle 3 ay boyunca, kablosuz modemle 2 ay boyunca 28.99 YTL.



1 Mbit sınırsız: Normal ücret aylık 49 YTL. Kampanya dahilinde 2008 sonuna kadar aylık 27.99 YTL. Kablolu modemle 3 ay boyunca, kablosuz modemle 2 ay boyunca 28.99 YTL.



2 Mbit sınırsız: Normal ücret aylık 69 YTL. Kampanya dahilinde 2008 sonuna kadar aylık 36.99 YTL. Kablolu modemle 3 ay boyunca, kablosuz modemle 2 ay boyunca 37.99 YTL.



4 Mbit sınırsız: Normal ücret aylık 89 YTL. Kampanya dahilinde 2008 sonuna kadar aylık 47.99 YTL. Kablolu modemle 3 ay boyunca, kablosuz modemle 2 ay boyunca 48.99 YTL.