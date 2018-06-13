AYD: Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılmasını anlamak mümkün değil

Deniz Tok / İstanbul, 13 Haziran (DHA) - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Bengü, alışveriş merkezlerinin bayramın birinci günü kapalı olmasının büyük ciro ve vergi kaybına neden olacağına dikkat çekerek, \"Alışveriş merkezlerinin bayramda kapatılmasını anlamak mümkün değil\" dedi.

Ankara’da başlayan, Antalya ve Konya ile devam eden, alışveriş merkezlerinin dini bayramların birinci günleri ile yeni yılın ilk günü kapalı olması konusu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bengü, \"AVM’lerimiz günümüzde ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın buluştukları, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra hem kendileri için faydalı kişisel gelişim atölyelerine hem de çocuklarının gelişiminde yararlı olan atölye çalışmalarına katıldıkları yaşam merkezleridir\" dedi ve ekledi:

\"Bugün, çocuklu ailelere sorduğumuzda çocukları ile birlikte vakit geçirdikleri en güvenli yer olarak AVM’leri gösteriyorlar.

\"AVM’lerimiz bayram günlerinde bu anlamda daha da anlam kazanıyor çünkü geçmişte hepimizin çocukluğunda güzel bir anı olarak kalan, tam bir bayram yerine dönüyor.

\"Bu sebeple dini bayramların ilk günü ile 1 Ocak’ta AVM’lerimizin kapalı tutulmasına anlam vermekte zorlanıyoruz.

\"Halkımızın sosyalleşme ve elbette ki bunun yanı sıra vakitten tasarruf sağlamak amacıyla alışveriş yapma haklarının ellerinden alındığını düşünmemek işten değil.\"

Bengü, ayrıca bayram günleri mesai çalışanlarının ücretlerine bu durumun hakkaniyetli bir şekilde yansıtılması gerektiğini ve bahsi geçen tarihlerde AVM’lerin kapatılarak AVM çalışanlarının fazla mesai ücreti almalarına engel olunduğunu söyledi.

Bengü, AVM’lerin bayramlarda kapatılmasının ekonomiye olan etkilerini şu sözlerle dile getirdi:

\"Küçük bir hesaplama ile ortaya çıkıyor ki AVM’lerin Türkiye’de 1 gün kapatılması, perakendecilerimiz açısından 1.5 milyar liralık ciro, ekonomimizde ise yaklaşık 300 milyon liralık vergi kaybına yol açıyor. Bugün geldiğimiz noktada organize perakende sektöründe 880 bin nitelikli istihdam sağlayan AVM’lerimizi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve yeni yılda birer günlük kapatılmasının sektörümüze zararı 4.5 milyar lira, devletimize zararı ise 900 milyon lira olacak.

\"Bu azımsanabilecek bir sayı değil; bu nedenle, ülkemizin ekonomik anlamda selametini ve istikrarını gözetmeksizin verilen böyle bir kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.\"

Bengü,konuya ilişkin kararın kaldırılması ile ilgili olarak ilgili mercilere taleplerini ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.