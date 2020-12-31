Ayçiçek yağına 4 ayda yüzde 60 zam geldi

Ayçiçeğinde ve ham yağdaki fiyat artışı gümrük vergilerinin indirilmesine rağmen durdurulamıyor. Son 4 ayda ayçiçeğinde yüzde 52, ham yağda ise yüzde 32 artış yaşandı. Yaşanılan fiyat artışları raflarda yer alan ayçiçeği yağının da fiyatını yüzde 60 artırdı.

Dünya’nın haberine göre yurt içindeki fiyatları dengelemek adına 5 ve 25 Kasım’da getirilen iki ayrı kararla yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi sıfırlandı, ham ayçiçeği yağındaki gümrük vergisi ise 1 Temmuz 2021’e kadar yüzde 36’dan yüzde 3’e indirildi. Gümrük vergilerine rağmen artan hammadde fiyatları raflarda yer alan ayçiçeği yağının da yüzde 60 oranda artmasına neden oldu.

"Fiyatlar yüzde 20 daha artabilir"

Hasat sezonunun daha yeni sona erdiğini belirten sektör temsilcileri, yeni hasat için 8 aylık bir süre olduğunu ve fiyatların yüzde 20 daha artma ihtimalinin olduğunu dile getiriyorlar. Ayrıca uygulanan gümrük vergilerinin zamanında getirilmediği için fiyatların düşürülmesinde etkili olmadığını ileten sektör temsilcileri, iç piyasayı yakından takip eden yurtdışındaki satıcıların gümrük vergilerinin indirilmesiyle hammaddeye zam yaptıklarına dikkat çekiyorlar.