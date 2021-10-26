Ayçiçeği ve ham yağ ithalatında uygulanan gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı

Ayçiçek tohumu, aspir ve ham yağ ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bitkisel yağların fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi ve iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi amacıyla ham ayçiçeği yağı ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.

Ham yağın ithalatında sıfır ve yüzde 22.5 olarak, ayçiçek tohumu yağı ithalatında ise sıfır ve yüzde 10 olarak ithalatın yapıldığı ülkelere göre değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanıyordu.

Aspir ithalatında ise ithalatın yapıldığı ülkeye göre sıfır, yüzde 1.5 ve yüzde 23.4 olarak uygulanıyordu.