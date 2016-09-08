Ayçiçeği tarlasında alıcısı Fethullah Gülen olan mektup bulundu

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlasında, Fethullah Gülen'e ait kitaplar ile Gülen'e gönderilmek üzere yazılan boş mektup zarfı bulundu.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat ile Ayvalı köyü arasındaki bir ayçiçeği tarlasında Gülen'e ait kitapların olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Gülen’eait 48 adet kitap buldu.

Tarlada incelemelerde bulunan ekipler D.A. adına düzenlenmiş Zaman gazetesi aboneliğine ilişkin faturalar ele geçirdi. Öte yandan Ş.N.A. tarafından yazılmış olduğu değerlendirilen ve alıcısı Fetullah Gülen olan bir adet içi boş mektup zarfı bulundu. Olayla ilgili D.A'nın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu. Şüpheli iki kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Olay yerindeki incelemelerin ardından kitaplar, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.