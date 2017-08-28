Ayçiçeği ön alım fiyatı açıklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçeği ön alım fiyatını, yüzde 44 yağ oranlı olanlar için ton başına 1823 lira 20 kuruş olarak açıkladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu\'ndan yapılan açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 75-80 civarında payı ve yüzde 40 civarındaki yüksek yağ oranı ile ülkemizin en önemli yağlık tohumu olduğu bildirildi. Türkiye\'de üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 25-35 orandaki bölümünün Trakya Birlik tarafından satın alındığını belirtilerek, \"2017-2018 iş yılı Türkiye ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmektedir. Birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca 2017-2018 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 429 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, Kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 63 bin 68 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir\" denildi.

Açıklamada, 2017-2018 üretim sezonunda gerek ülkemizde gerekse de başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte beklendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

\"Bu nedenle ürün fiyatlarının geçtiğimiz sezon seviyesinin altına düşmemesi ve ülkemizde gerçekleşen üretim artışının sonraki sezonlarda da artarak sürdürülmesi bu suretle ülkenin kendi kendine yeter hale gelerek ithalatın azaltılabilmesi için çiftçimizin memnun olacağı bir seviyede oluşması büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, üreticiye yapılacak fiyatlama için risk teşkil eden unsurlar hakkında diğer üretici örgütleri ile sektör paydaşlarının da görüş birliğine vardığı Birliğimiz tarafından geliştirilen öneri ve tedbirler doğrultusunda ilgili Bakanlıklar nezdinde yürütülen çalışma ve temasları takiben yağlı tohumlar ithalatında uygulanan gözetim fiyatı seviyelerinin yükseltilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Tüm bu çalışma ve gelişmelerin neticesinde 18 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete\'de yayınlanan tebliğ kapsamında gümrük vergileri üzerinde artış sağlanmıştır. Bu müspet gelişme ışığında bin 500lira/ton seviyesinde başlayan piyasa fiyatlarının hali hazırda bin 640-bin 700 lira seviyelerine yükselmesi sağlanmıştır. Bu manada Trakya Birlik başta üretici ortakları olmak üzere tüm ayçiçek üreticisinin ekonomik menfaatlerinin korunması ve ülke üretiminin kendi kendine yeter seviyeye ulaştırılması yolunda geçmişte olduğu gibi 2017-2018 sezonunda da çok önemli bir rol oynamıştır.\"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu\'nca 2017-2018 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatı sektörde baz sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ton başına 1823 lira 20 kuruş olarak belirlendiği kaydedilerek, \"Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ton başına 1978 lira, yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için ton başına 1720 lira fiyat olarak oluşmaktadır. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1.5 oranında prim uygulanacaktır. Birliğimiz tarafından 2017-2018 üretim sezonunda üretici ortaklarından 350 bin ton seviyesinde ürün mubayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenen ödeme süreleri çerçevesinde peşin olarak yapılacaktır\" denildi.



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