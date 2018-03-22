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Spor

Aycan Kurtcan'dan büyük başarı

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA) - İSPANYA'nın başkenti Madrid'te 46 ülkeden 3844 master atletin katılımıyla düzenlenen Avrupa Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda İzmirli Avukat Aycan Kurtcan, 45-49 yaş grubu yüksek atlamada hem 1

22 Mart 2018 17:03

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA) - İSPANYA\'nın başkenti Madrid\'te 46 ülkeden 3844 master atletin katılımıyla düzenlenen Avrupa Masterler Salon Atletizm Şampiyonası\'nda İzmirli Avukat Aycan Kurtcan, 45-49 yaş grubu yüksek atlamada hem 1.57 ile şampiyon oldu hem de Türkiye ve şampiyona rekoru kırdı. Şampiyonada 12 atletle yarışan iki çocuk annesi Kurtcan, \"Zor bir yarıştı çünkü sadece 1 ay farkı ile 50 yaş grubunda yarışamıyorum. Dolayısıyla rakiplerim arasında en yaş almış atlet bendim. Ancak mücadeleyi bırakmadan devam ettim. Ülkeme ilk altın madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum. İstiklal Marşımızı çaldırdığım için çok da gururluyum\" dedi. Türkiye, şampiyonada 6 kadın, 21 erkek toplam 27 master atlet ile mücadele ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

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