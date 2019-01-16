Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 5 sanığa 18'er yıl hapis

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde PKK\'lı teröristlerce Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık\'a yönelik düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın şehit olmasıyla ilgili tutuklu yargılanan 5 sanık, 18\'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların cezalarında \'pişmanlık göstermedikleri\' gerekçesiyle indirim yapmadı.

PKK\'lı teröristler, 9 Haziran 2017\'de Kozluk Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Veysi Işık\'ın, içerinde bulunmadığı özel aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Ancak saldırıda karne dağıtım töreninden dönen 5 öğretmenin bulunduğu araç isabet aldı. Saldırıda müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit oldu.

Şenay Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili tutuklanan 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Batman 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılamanın6\'ncı duruşmasında tutuklu sanıklar Lazgin Ekinci, Mehmet Fidan, Maşuk Çelik, Necat Ekinci ve Menderes Ekinci ile avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların, \'teröristlerle birlikte uyumlu hareket edip, eylem ve fikir birliği içerisinde bomba düzeneğini önceden hazırlayarak, saldırının gerçekleştirildiği araca yerleştirdiklerini\' bildirerek, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ile \'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\' suçlarından iddianame hazırlandığını kaydetti. Savcı, sanıkların \'terör örgütüne silah sağlamak\' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

PİŞMANLİK GÖSTERMEDİLER

Son savunmaları sorulan sanıklar ise suçlamaları reddedip, beraatlarini talep etti. Mahkeme, 5 sanığa, \'terör örgütüne silah sağlamak\' suçundan 18\'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına da karar verdiği sanıkların cezalarında \'pişmanlık belirten tutum ve davranış içerisinde olmadıkları\' gerekçesiyle indirim yapmadı.



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