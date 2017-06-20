Aybüke Öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gelişme: 4 tutuklu

Şenay Öğretmenin hayatını yitirdiği saldırının gerçekleştiği gün aynı saldırganlar tarafından Kozluk-Bekirhan Jandarma Karakolu önünde yol kontrol- arama noktasına bombalı araç saldırısı gerçekleştirilmişti. İkinci saldırı sonucu iki uzman çavuş şehit olmuştu.

Konuyla ilgili Valilikten gelen açıklama şu şekilde: "Gerçekleşen saldırının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından koordineli bir şekilde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan toplam 7 şüpheliden alınan el svaplarında 4 şüpheli şahısta bombalı araç saldırısında kullanıldığı tespit edilen amonyum nitrat ve TNT artığı tespit edilmiştir. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca olayla ilgili 29 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Adli işlemler sonucu 2 şüphelinin serbest bırakıldığı, 27 şüphelinin ise adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir."