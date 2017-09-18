Aybüke öğretmenin babası: Allah herkese kazasız belasız eğitim nasip etsin

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,(DHA) - BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'nde geçen yıl 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın babası Sadık Yalçın, \"Allah herkese hayırlı uğurlu eğitim, öğretim, kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin\" dedi.

Kozluk\'ta belediye başkanının aracına yönelik saldırıda, araçla olay yerinden geçerken şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın ailesi, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü\'nü kazanan oğulları 18 yaşındaki Atıf Aybars Yalçın\'ın eğitimi için Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nden Karabük\'ün Safranbolu İlçesi\'ne taşındı. Yalçın ailesi, kızları Şenay Aybüke Yalçın\'ın adı verilen Batman\'daki Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nin yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine, taşınma işlemleri nedeniyle gidemedi.

Baba emekli memur Sadık Yalçın, yeni eğitim yılı başlarken acılarının hala taze olduğunu söyledi. Evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Sadık Yalçın, \"Allah kimsenin başına vermesin. Bir evladın 20 sene gözünün içine bakıyosunuz. Elinizde gül gibi koklayarak, severek büyütüyosunuz. Ama hain bir kurşunla, bir eşkiyanın namuzsuzluğuna kurban gidiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Acısı büyük. Siyasi irade, muhalefet partisi liderleri, sosyal toplum kuruluşu temsilcileri zaman zaman geliyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Acımızı hafifletiyorlar\" dedi.

Batman\'da kızınının adının verildiği Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde yeni eğitim öğretim yılı açılışına gidemediklerini, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Sadık Yalçın, \"Bu yeni eğitim ve öğretim yılında okula davet edildik. Fakat ev taşımamız ve işlerimizin yoğunluğu nedeniyle gidemedik. Hepsinden özür diliyoruz, kusura bakmasınlar. Şu anda Safranbolu\'ya taşınmış bulunmaktayım. 2017 - 2018 eğitim- öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize, ülkemizin insanlarına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah herkese hayırlı uğurlu eğitim, öğretim, kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin\" diye konuştu.



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