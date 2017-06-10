Aybüke öğretmen PKK saldırısında hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde gasp ettikleri araca bomba yükleyen PKK'lıler, önce Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın özel otomobiline ateş açtı, kaçarken 20 kilometre uzaklıkta jandarma kontrol noktasında yakalanacaklarını anlayınca patlayıcı yüklü aracı infilak ettirdi. Kozluk'taki saldırıda PKK'lıların kurşunlarına hedef olan başka bir araçtaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirip 1 öğretmen yaralanırken, jandarma kontrol noktasındaki patlamada 2'si asker 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, PKK'lılar saat 11.30 sıralarında önce Kozluk Belediye Başkanı AKP'li Veysi Işık'ın özel otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Başkan Işık'ın bulunmadığı otomobilde yeğeni avukat Muhammet Işık saldırıdan yara almadan kurtulurken, teröristlerin kurşunları oradan geçen ve içinde 5 öğretmenin bulunduğu araca isabet etti.

Müzik öğretmenini katlettiler

Saldırıda otomobilde bulunan öğretmenlerden Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, 1 öğretmen de yaralandı.

Yaralı öğretmen Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçak teröristlerin bulunduğu aracı da güvenlik güçleri takibe aldı.

Batman'daki terör saldırısında yaşamını yitiren öğretmenden geriye bu kareler kaldı

Valilik açıklama yaptı

Batman Valiliği, dün Kozluk İlçesi'nde PKK'li teröristlerin çifte saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"09.06.2017 Cuma günü saat 11.30 sıralarında Kozluk İlçemiz sınırları içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gasp edilen araç, Kozluk Belediye Başkanın içinde olmadığı, yakınının kullandığı özel aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırıda bir başka araçta olan 1 öğretmenimiz hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise hafif yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden kaçan aynı araç Kozluk İlçesi Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak kendini patlatmış ve olay yerinde bulunan 2 askerimiz ve 1 vatandaşımız yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 1 terörist ölmüştür. Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."