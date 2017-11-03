T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ayben, 10 yıl aradan sonra “Başkan” ile geri dönüyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk kadın rapçilerinden Ayben, 10 yıl aradan sonra yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak

03 Kasım 2017 14:25

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk kadın rapçilerinden Ayben, 10 yıl aradan sonra yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak.
Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ayben’in yeni albümü “Başkan” 24 Kasım’da yayınlanacak. Sony Music Türkiye ve Basemode Records işbirliğiyle piyasaya çıkacak albümün kayıt, mix ve mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından yapılırken, diğer altyapı çalışmaları Roka Beat, Da Poet ve Tanerman imzası taşıyor. Ayben’in baskı ve şiddetle susturulan tüm kadınlara adadığı yeni albümünde yer alan \"Fenomen\" adlı şarkının altyapısı ise rap sanatçısı Ceza tarafından yapıldı.
ALBÜM ÖNCESİ İLK SINGLE YAYINLANDI
10 yıl aradan sonra solo kariyerine dönüş yapan Ayben, yeni albümünde yer alan ve aynı adı taşıyan “Başkan” şarkısını single olarak müzikseverlerle buluşturdu. Bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yer alan şarkının video klibi ise Ayben\'in eşi Atıf Ülkü yönetmenliğinde çekildi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHATÜRKİYEAybenTürkAybeninKasımdaSony Music TürkiyeBasemode RecordsBuğra KuntRoka Beat Da PoetTanermanCezaALBÜMSINGLE YAYINLANDI 10BugünAtıfFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24