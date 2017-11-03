Ayben, 10 yıl aradan sonra “Başkan” ile geri dönüyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk kadın rapçilerinden Ayben, 10 yıl aradan sonra yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak.

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ayben’in yeni albümü “Başkan” 24 Kasım’da yayınlanacak. Sony Music Türkiye ve Basemode Records işbirliğiyle piyasaya çıkacak albümün kayıt, mix ve mastering işlemleri Buğra Kunt tarafından yapılırken, diğer altyapı çalışmaları Roka Beat, Da Poet ve Tanerman imzası taşıyor. Ayben’in baskı ve şiddetle susturulan tüm kadınlara adadığı yeni albümünde yer alan \"Fenomen\" adlı şarkının altyapısı ise rap sanatçısı Ceza tarafından yapıldı.

ALBÜM ÖNCESİ İLK SINGLE YAYINLANDI

10 yıl aradan sonra solo kariyerine dönüş yapan Ayben, yeni albümünde yer alan ve aynı adı taşıyan “Başkan” şarkısını single olarak müzikseverlerle buluşturdu. Bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yer alan şarkının video klibi ise Ayben\'in eşi Atıf Ülkü yönetmenliğinde çekildi.

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