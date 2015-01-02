Ayazağa'daki üst geçit kaldırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükdere Caddesi'ndeki İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu önündeki yaya üst geçidi kaldırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ana arterler üzerindeki yaya üst geçitlerini kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Kadir Topbaş'ın talimatları ile hem yayaların rahat geçişlerini sağlayabilmek hem de görüntü ferahlığı oluşturmak amacıyla Sirkeci ve Pertevniyal üst geçitlerinin ardından şimdi de İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu önündeki yaya üst geçidi kaldırılıyor.

Üst geçidi kaldırma çalışmaları 3 Ocak Cumartesi 00.00'da (cumartesiyi pazara bağlayan gece) başlayacak. Çalışmalar kapsamında Büyükdere Caddesi 2 gün süreyle 00.00-06.00 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı, alternatif yollardan sağlanacak.

Bölgede İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu alt geçidi bulunduğundan, üst geçidin kaldırılmasının ardından yayaların geçişlerinde herhangi bir aksama olmayacak.

Köprünün güvenli bir şekilde söküm ve kaldırılma çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.