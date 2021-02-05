Ayaz'ın ayağı darbukaya sıkıştı, itfaiye imdada yetişti!

İstanbul Sarıyer'de 3,5 yaşındaki Neşet Ayaz Erkartal'ın ayağı darbukaya sıkıştı. Annesi Sumru Erkartal darbukayı çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sarıyer'de oyun oynarken ayağını darbukaya sıkıştıran 3,5 yaşındaki Neşet Ayaz Erkartal'ın yardımına Sarıyer itfaiyesi yetişti. İtfaiye ekiplerinin ayağını sıkıştığı yerden çıkarma çalışmalarını sakin bir şekilde izleyen küçük Neşet'in o anları kameraya yansıdı.

Annesi Sumru Erkartal oğlunun daha önce de bu tür yaramazlıkları olduğunu söyleyerek, "Ev terliği ile geziyor sandım ama meğer ayağında darbuka ile yürüyormuş. Nasıl yaptı, nasıl ayağını soktu anlamadım. Ben 15-20 dakika uğraştım ama sonra korktum zarar veririm diye. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Onlar da sağ olsun gelip çıkardılar. Daha önce de böyle olayları olmuştu, televizyonu kırdı oyun oynarken. Ayaz'ın bu tür yaramazlıkları var" dedi.