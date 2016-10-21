Ayasofya'ya karateci imam

Ayasofya Müzesi'nin ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı.Hünkar Kasrı'na asaleten atanan kurra hafız Önder Soy, Ayasofya imamlığının çok manevi bir kavram olduğunu belirtti. 10 yaşından beri karatenin farklı branşlarıyla profesyonel olarak ilgilenen Soy'un atanmasyla birlikte, uzun yıllardan sonra ilk kez Hünkar Kasrı'na Ayasofya'da 5 vakit ezan sesi okunmaya ve vakit namazları kılınmaya başlandı.



Habertürk'te yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanlığ, Ayasofya Müzesi'nin ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'na, uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. Hünkar Kasrı'na asaleten atanan kurra hafız Önder Soy, Ayasofya imamlığının çok manevi bir kavram olduğunu belirtti. 10 yaşından beri karatenin farklı branşlarıyla profesyonel olarak ilgilenen Soy'un atanmasyla birlikte, uzun yıllardan sonra ilk kez Hünkar Kasrı'na Ayasofya'da 5 vakit ezan sesi okunmaya ve vakit namazları kılınmaya başlandı. Fatih Müftüsü İrfan Üstündağ, Hünkar Kasrı'nın 5 vakit ibadete açık olduğunu belirterek, imam Önder Soy'un görevlendirilmesiyle cemaat sayısının da arttığını belirtti ve Kurban Bayramı'nda uzun yıllardan sonra ilk kez bayram namazı da kılındığını hatırlattı.

Hünkar Kasrı'nda 5 vakit okunan ezanın Ayasofya Müzesi'nin 4 minaresinden duyulduğunu anlatan Üstündağ, öğle ve ikindi ezanlarının ise Sultanahmet Camii ile çift ezan şeklinde okunduğunu, bunun yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini, hatta kayda bile alındığını dile getirdi.

"Çok manevi bir kavram"

Şu anda ibadete açık olan Hünkar Kasrı'nın, Ayasofya'nın asıl mekanı değil, 1. Mahmud döneminde yapılmış bir bölüm olduğunu belirten Üstündağ, "Padişahlar buraya gelir, istirahatini yapar, abdestini alır ve camiye geçerlermiş. Osmanlı'nın yaptırdığı Hünkar Kasrı'nda şu anda biz ibadet ediyoruz" dedi.

"Ayasofya imamlığına layık değiliz ama Rabbim böyle buyurmuş"

Ayasofya Müzesi bünyesindeki Hünkar Kasrı'na imam olarak görevlendirilen Kurra Hafız Önder Soy, Ayasofya imamlığının çok manevi bir kavram olduğunu dile getirerek, "Ayasofya imamlığına layık değiliz ama Rabbim böyle buyurmuş, Diyanet İşleri Başkanlığı bu şekilde uygun görmüş. Rabbim bizleri mahcup eylemesin" dedi.ını sözlerine ekledi. Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya, 916 yıl kilise, 482 yıl cami olarak hizmet verdi. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 1935'te müze olarak kapılarını ziyarete açan Ayasofya'nın imam kadrosu ise korundu. İbadete 1991'de açılan Ayasofya Müzesi Hünkar Kasrı'nda öğle ve ikindi namazları kılınırken, bu vakitlerin ezanları da Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okundu.



