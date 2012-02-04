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Yaşam

Ayasofya'nın ışıklarına Hollywood ayarı

Hollywood’un ünlü yıldızlarından Ben Affleck, son filmi Argo’nun bazı sahnelerini çektiği Ayasofya'da aydınlatmayı beğenmedi.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Hollywood’un ünlü yıldızlarından Ben Affleck, son filmi Argo’nun bazı sahnelerini çektiği Ayasofya'da aydınlatmayı beğenmedi. Affleck, müze yönetiminin de izniyle Ayasofya’nın aydınlatmasını değiştirdi.
 

İran’da 1979 yılında yaşanan bir rehine krizini konu alan ve yapımcılığını George Clooney’nin yaptığı Argo filminin yönetmeni ve oyuncusu Ben Affleck, filmdeki birçok sahnenin çekimi için İstanbul’u seçti. Ekibiyle birlikte defalarca İstanbul’a gelerek mekân araştırması yapan Affleck’in filminde, İran sokaklarına benzettiği Beyoğlu, Fatih ve Eminönü’ndeki tarihi semtler doğal plato olarak kullanıldı.



Beyaz ışığı beğenmedi


Çekimlerde Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii gibi tarihi ve dini mekânları da kullanan Affleck, bazı sahneleri de Ayasofya Müzesi içinde çekti. Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Ayasofya’daki çekimler için hazırlıklara başlayan Affleck ve ekibi, Ayasofya’nın ana kubbesinden sarkan dev avizelerdeki led ampullerin yaydığı beyaz ışığı beğenmedi.


Kandilliklerin içinde bulunan beyaz ampullerin hem estetik görünmediğini hem de yaydığı güçlü beyaz ışığın mekânın ruhuyla uyuşmadığını belirten Affleck ve ekibi, müze yönetimine avizelerdeki ampulleri değiştirme talebinde bulundu. Konuyu değerlendiren müze yönetimi, ampullerin değiştirilmesine izin verdi.



2 bin ampulü değiştirdi


Bunun üzerine Ayasofya’nın ana salonunu aydınlatan, üzerinde 150’ye yakın lamba olan merkezdeki büyük avizeyle, her birinde 48’er tane lamba bulunan 30 kadar avizedeki yaklaşık 2 bin led ampul, 7.5 watt’lık zayıf bir sarı ışık veren yeni ampullerle değiştirildi. Alınan yeni ampullerin ücreti de filmin yapımbütçesinden karşılandı.


Ayasofya’nın yıllardır bakım görmeyen ve yıpranan pirinçten avizeleri, elektrik ve aydınlatma sistemi de restorasyon sürecinde yenilenmişti. O süreçte avizelere takılan beyaz ışıklı led ampullerle ilgili müze ziyaretçileri ve yönetimi de zaman zaman memnuniyetsizliğini dile getiriyordu.

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