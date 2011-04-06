AYASOFYA’DAKİ OSMANLI PADİŞAH TÜRBELERİNE 457 BİN ZİYARETÇİ

Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA

YARIM ASIRDIR KAPALI

5 PADİŞAHIN TÜRBESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Özel İdaresi’nin ortaklaşa çalışmasıyla restore edilen Ayasofya Müzesi’nde yer alan “ Padişah ve Şehzade Türbeleri”ni son bir buçuk yılda 456 bin 539 kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancıların yoğun ilgisi dikkat çekiyor. Hanedan emanetlerinin yer aldığı türbelerin restorasyon ve bakım çalışmaları için 3 milyon 148 bin 358 TL kaynak aktarıldı.İstanbul’un en önemli kültürel miraslarından 1935 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya Müzesi’nin Ayasofya Müzesi içinde bulunan Osmanlı padişahları ile şehzadelerinin yer aldığı türbeler, yaklaşık yarım asırdır kapalı kaldı.2006-2007 arasında restorasyon ve onarım çalışmaları başlatıldı. 2009 yılında ziyarete açılan “Ayasofya Müzesi-Padişah ve Şehzade Türbeleri” için 3 milyon 148 bin 358 TL kaynak aktarıldı.Sultan II. Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmed ve Şehzadeler Türbeleri’nin onarımı 2009 yılı içerisinde tamamlanarak, türbeler ziyarete açıldı. Ancak, Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim’in yattığı ve Osmanlı döneminde türbeye çevrilen “Vaftizhane”de yürütülen çalışmalar 2011 yılında tamamlandı. .Vaftizhane Binası’nın da içerisinde yer aldığı toplam 5 adet türbe dönemin sanat ve mimari özellikleri açısından ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.1577 yılında Mimar Sinan tarafından Ayasofya haziresinde yapılan ilk türbe olan yapı, mimari özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda 16. yy. İznik Çini Kitabesi ve panoları bakımından bir şahaser olarak nitelendiriliyor. Sultan II. Selim, eşi Nurbanu Sultan, başta Sokullu Mehmed Paşa’nın eşi İstemihan Sultan olmak üzere kızları, şehzadeleri, III. Murad’ın şehzadeleri ve kızlarının gömülü olduğu mekânda 42 sanduka bulunuyor.: 1599 yılında mimar Davud Ağa tarafından yapılan türbe zengin Osmanlı sanatını yansıtıyor. Türbenin sedef kakmalı giriş kapısında, sedef ustası Mimar Dalgıç Mehmed Ağa’nın imzası bulunuyor. Sultan III. Murad, karısı Safiye Sultan, şehzadeleri ve kızlarının yattığı mekânda toplam 54 sanduka yer alıyor.1608 yılında Dalgıç Ahmet Ağa tarafından yapılan türbenin içini 17. yy. başına ait İznik çinileri süslüyor. Giriş kapısının her iki yanında duvar resimleri bulunan yapı, klasik devir dışı bir üslup sergiliyor. Sultan III. Mehmed, Sultan I. Ahmet’in annesi Handan Sultan, Sultan I. Ahmet’in şehzadeleri ve kızları, Sultan III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan’ın yer aldığı türbede toplam 26 sanduka bulunuyor.Şehzadeler Türbesi: 16. yy. sonunda Mimar Sinan tarafından yapıldığı tahmin edilen türbede III. Murad’ın 4 şehzadesi ve 1 kızı yatıyor. Çini ve hat örneklerinin haricinde iç kısmında basit kalem işi süslemelerin mevcut olduğu mekânın dış kısmı küfeki taşı ile kaplı, içerisinde toplam 5 sanduka yer alıyor.