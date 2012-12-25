Ayasofya'da tarihi eser hırsızlığı teşhir ediliyor

Ayasofya'nın bahçesinde yer alan 2. Selim Türbesi’nden kaçırılan İznik çini panonun iade edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı uzun bir uğraş verdi. Ancak girişimler sonuç vermeyince türbenin girişine "Önünde bulunduğunuz bu çiniler kopyadır. Çinilerimizin asılları ise Louvre Müzesi'ndedir. Bu, sanat hırsızlığıdır." tabeslası konuldu.

Radikal gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre 1882-1896 yıllarında İstanbul’da dişçilik yapan Fransız Albert Sorlin Dorigny tarafından yurtdışına kaçırılan çini panonun yerine sahtesi takıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı eserlerin çalındığını belgeleriyle birlikte ortaya koymasına rağmen Fransa Kültür Bakanlığı, ‘eserlerin Fransız dişçiden satın alındığını ve faturalarının bulunduğunu’ ileri sürerek çinileri vermeye yanaşmıyor. Orijinal pano uzun süredir Louvre Müzesi’nde sergileniyor.

Türkiye tarihi eserini geri alamayınca Ayasofya Müze Müdürlüğü de eserin çalındığını anlatan bir bilgilendirme levhasını çalınan çini panonun önüne koydu. Bilgilendirme levhasında şunlar yazılı:

“Osmanlı Devleti döneminde 1882 - 1896 yılları arasında Fransız uyruklu Albert Dorigny tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sırasında burada bulunan ve 60 karadon oluşan 16. yüzyıl İznik çini pano şaheseri, restorasyonunun yapılması amacıyla Fransa, Paris’e götürülmüş ancak Sevr’de taklidi yapılarak geri getirilmiş ve aslının yerine monte edilmiştir. Bu durum tamamen güveni kötüye kullanma ve bir sanat hırsızlığı örneğidir. Şu an önünde bulunduğunuz bu çiniler asıllarının bir kopyasıdır. Orijinal çinilerimiz Fransa - Paris Louvre Müzesi’nde İslam Eserleri Seksiyonu’nda 3919/2 -265 envanter nosu ile ‘Ayasofya Müzesi’nin haziresinde Sultan 2. Selim Türbesi’nin çinileri’ bilgisiyle sergilenmektedir. Çinilerimiz hakkında Fransa Devleti Kültür Bakanlığı’na yapılan tüm iade taleplerimize rağmen bugüne kadar maalesef olumlu sonuç alınamamıştır.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince yeni başlatılan bu uygulamanın diğer çalınan eserler için de yapılacağı belirtildi.