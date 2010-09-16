-AYASOFYA'DA AYİNE İZİN YOK DEMRE (A.A) - 16.09.2010 - Washington'da ''Uluslararası Ayasofya Koalisyonu'' adlı sivil toplum örgütü kuran Chris Spirou adlı Yunan asıllı Amerikalı'nın Ayasofya'da ayin için yola çıkmasına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tepki gösterdi. Bakan Günay, ''Ayine izin yok'' dedi. Günay, Demre'de gazetecilere yaptığı değerlendirmede, telefon trafiği ile sorunun aşılması için gün boyu girişimlerini sürdürdüğünü söyledi. Bakan Günay, Ayasofya'nın, dünyanın çok özel mekanlarından biri olduğunu belirterek, ''Ayasofya, 1500 yıldan bu yana insanlığa, Hristiyanlığa, Müslümanlığa büyük hizmetler yapmış, özel bir mabet, özel bir mekan. Artık son yüzyılda Ayasofya'ya biz hizmet etmeye başladık. Geleceğe, gelecek bin yıllara Ayasofya'yı aynı görkemiyle, aynı özgünlüğü ile taşımak istiyoruz'' diye konuştu. Ayasofya'da ayine izin vermeyeceklerini bildiren Günay, şöyle devam etti: ''Elbette bu özel mabette insanlar hangi dinden olursa olsunlar, hangi inançtan olursa olsunlar kendi kişisel ibadetlerini içlerinden bir dua okuyarak yapabilirler ama toplu gösteriye orada izin verirsek, başka imkan verirsek başka dinlerin, başka toplulukların da benzer taleplerini aynı şekilde karşılamamız gerekir. Bu zaten Yunan asıllı olduğu söylenen Amerikalı grubun Türkiye'de olup bitenlerden, Türkiye'deki yönetimden haberi yok. Diyanet İşleri Başkanımıza mektup yazmışlar. Halbuki Türkiye'deki müzelerin yönetim ve denetimi Bakanlığımıza bağlıdır. Biz esas itibariyle müzelerde bu tür imkanlar vermiyoruz. Akdamar'da bu hafta sonu, geçen ay Sümela'da böyle kısa süreli ayin yapıldı.'' -''BAKANLIĞA İZİN İÇİN BAŞVURU YOK''- İstanbul'da ibadet yapılabilecek çok mekan olduğunu vurgulayan Bakan Günay, şöyle dedi: ''Bu, Türkiye'nin dünyada dinler arası diyalog açısından, kültürler arası diyalog açısından iyi bir noktada anılmasına vesile olduğu için, bu gruplar gerginlik yaratarak ülkenin bu hoş imajını, olumlu imajını gölgelemeye çalışıyorlar. Hemen Ramazan içinde Türkiye'den bazı yurttaşlarımız bayram namazı için böyle bir talebi dile getirdiler. Kendilerine izah ettim. Ayasofya dünyada özel mekanlardan birisidir. Böyle bir gösteri yapılması uygun olmaz. İbadet yapılabilecek çok mekan var İstanbul'da. 'Bu alanları kullansınlar' dedik. Arkadaşlar anlayış gösterdiler. Aynı anlayışı, aynı dikkati gelen topluluktan rica ediyoruz.'' Türkiye'de herhangi bir inanç grubunun söz konusu grubu desteklemediğini kaydeden Bakan Ertuğrul Günay, ''Bundan hoşnut da değiller. Burada yaşayanların hoşnut olmadığı bir hareketi yapmak, dinlere, inançlara hizmet etmez. Ancak düşmanlık etmek anlamını taşıyabilir. Biz gereken dikkati ve önlemi almış vaziyetteyiz. Bir sevimsizlik yaşamadan yarını atlatmayı bütün kalbimle diliyorum'' diye konuştu. Bakan Günay, ''Kısacası izin yok mu?'' sorusuna, ''Bize yapılmış bir başvuru yok. Buna izin vermemiz de söz konusu değildir'' karşılığını verdi.