Ayasofya'ya atanacak isimlerden ikisi belli oldu iddiası

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası gözler atanacak 2 imam ve 4 müezzinin kimler olacağına çevrildi. Atanacak imamlardan birinin Ferruh Muştuer, müezzinlerde birinin de Alpcan Çelik olacağı iddia edildi.

Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’a hazırlıklar devam ederken gözler kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın iddiasına göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre ilk imam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak daAlpcan Çelik’in atanması gündemde.

2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan hafız Muştuer, Ayasofya’da daha önce Fetih Suresi okumuştu. İlk müezzin olarak görev alması beklenen müezzin Alpcan Çelikde Selimiye Camii imamı olarak görev yapıyor. Müezzin Çelik’in de Kur’an tilavetinde dünya birinciliği bulunuyor.

Atamalar yapılırken imamlarda hem kıraat hem ses güzelliği hem de ilmi birikim kriterleri göz önüne alınırken, müezzinlerde ise özellikle ses güzelliği esas alındı. Ayasofya'da yapılacak düzenlemeler bugün Din İşleri Yüksek Kurulu’nda da gündeme gelecek. Toplantıda alınacak karar sonrası Ayasofya’daki düzenlemeler de netlik kazanmış olacak. Ardından o düzenlemeler hayata geçirilecek.