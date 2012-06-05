Ayasofya, Topkapı ve Efes'te randevulu sisteme geçilecek

Türkiye'nin en çok turist çeken noktalarından Efes Antik kenti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya'da doğal erozyon oluşması nedeniyle ziyaretlerde randevulu sisteme geçiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan yaptığı açıklamada, dünyanın önde gelen ören yerlerinden biri olan ve bazı günlerde 15 bin ziyaretçinin aynı anda gezdiği Selçuk İlçesi’ndeki Efes Antik Kenti’nin artık yorulduğunu belirtti.

Latif Sansür'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Efes’te doğal erozyon yaşandığını kaydeden Özaslan, antik kentin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için çaba harcadıklarını kaydetti. Özaslan, oluşturulacak alan yönetimi çerçevesinde randevulu sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Hedef dünya misafiri listesi

Özaslan, UNESCO’nun Dünya Mirası yedek listesinde olan Efes ile Bergama’nın asıl listeye alınması için yoğun çabalar harcandığını söyledi. UNESCO’nun özel kriterlerinin gerçekleşmesi için alan yönetimi oluşturulması gerektiğini söyleyen Özaslan, "Türkiye’den UNESCO asil veya yedek listesine hiçbir ören yeri girmemiş. Oysa ülkemiz dünyanın en istisnai coğrafyasında yer alıyor. İtalya’dan daha fazla antik kentimiz, Yunanistan’dakilerden daha fazla Helenistik kentlerimiz var." dedi.

Doğal erozyon

Türkiye ’nin dünyaca ünlü tarihi miraslarından özellikle üçünün yoğun ziyaretler nedeniyle yorulduğunu ve doğal erozyon yaşadığını belirten Bakanlık Müsteşarı Özaslan, "Efes başta olmak üzere Ayasofya ve Topkapı’da ziyaret yönetim planlaması yapılmalı. Tüm dünyada bu tür yerlerde ziyaretler sistemli ve randevulu yapılıyor. UNESCO için hazırlanan yönetim planı çerçevesinde bu üç yerin ziyaretinde randevulu sisteme geçilecek. Doğal erozyonun önüne geçmek için özel dizayn edilmiş yürüyüş yolları belirlenmeli" dedi.