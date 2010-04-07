'Ayasofya' tablosu 900 bin TL ile açılıyor

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Şevket Dağ'ın Ayasofya'nın görkemini ortaya koyan yağlıboya çalışması 1914 imzalı...O tarihte Berlin'de açılacak bir sergi için hazırlanan tablo,Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurtdışına gönderilmeyen tablo,son Mekke Emiri Vezir Ali Haydar Paşa tarafından satın alınmıştı.



Antik A.Ş. 11 Nisan 2010 tarihinde Swissotel'de gerçekleştireceği "Osmanlı Eserleri,Tablolar ve Antikalar" müzayedesinde ayrıca Türk manzara resminin en değerli imzalarından Hoca Ali Rıza'nın "Türk Evleri" konulu çalışması,Süleyman Seyyid'in natürmort konulu bir eseri,Türk Resim Sanatı'nın ustalarından Osman Hamdi Bey'in portre çalışmasının yanısıra Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Halil Paşa, Şevket Dağ, Naci Kalmukoğlu, Turgut Zaim, Ali Rıza Beyazıt, Ziya Keseroğlu imzalı eserler de müzayedede satışa sunulacak.



Eren Eyüboğlu,Nurullah Berk,İhsan Cemal Karaburçak,Nedim Günsür imzalı tablolar ve Nuri İryem'in "Üç Güzeller" isimli çalışması da ilk kez satışa sunulacak eserler arasında.



Hermitage Müzesi'nde bir benzeri yer alan Kont Alexander Mordvinov'un "Venedik" konulu çalışması Türkiye'de ilk kez bir müzayedeye çıkıyor.



Osmanlı dönemi saray ressamı ünlü İtalyan oryantalist Fausto Zonaro'nun "İstanbul" konulu çalışması ve bir diğer ünlü İtalyan oryantalist Leonardo De Mango'nun "Fenerbahçe Hamamı" konulu eseri de ilk kez bu müzayedede sanatseverlerle buluşuyor.



Müzayedede ayrıca Türk Hat Sanatı'nın en önemli isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet'in değerli Hilye-i Şerife'si müzayedenin gözde eserleri arasında yer alıyor.



Türk Hat Sanatı'nın simge eserlerinden biri olan Hilye-i Şerife'nin rekor bir satış fiyatına ulaşması bekleniyor.Hattat Hasan Rıza,Şeyh Hamdullah,İsmail Hakkı Altunbezer,İsmail Zühdi,Macid Ayral,Halim Özyazıcı müzayedede levha ve Hilye-i Şerifeleri satışa sunulacak diğer önemli hattatlar...

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9.yüzyıl Fransız Soyluları ve Saray Gümüşçüsü "Odiot" firmasının çok özel bir gümüş çay takımı,Christofle firmasının 19.yüzyıla tarihlenen tasarımları dünyaca ünlü cam ustası Emile Galle'nin eserlerinden oluşan Galle Koleksiyonu da ilk kez Antik A.Ş.'nin müzayedesinde yer alıyor.



Osmanlı Pazarı için özel yapım Viyana ve Meissen porselenleriiAznavur işçilikli tuğralı gümüş kahvedanlar,leğen-ibriklerden oluşan Osmanlı Gümüşleri,tombak eserler ile Sevres Porselenleri'nin yanı sıra Beykoz leğen-ibrik,kase ve şişelerden oluşan birbirinden değerli Beykoz Camları da müzayedede yer alıyor.



Turgay Artam tarafından yönetilecek müzayedeye sunulan eserler 10 Nisan'a kadar Antik Palace'da görülebilir.